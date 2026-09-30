Tütsü alevleri kuru otları tutuşturdu, boş kümes kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde, iddiaya göre M.B. isimli yaşlı kadın, boş kümesteki pireleri tütsüyle uzaklaştırmak istedi. Tütsüden çıkan alevler çevredeki kuru otları tutuşturunca yangın başladı ve alevler kümese sıçradı.

Müdahale ve sonuç:

Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü ve yangının çevreye yayılmasının önüne geçildi.

Yangının etkisiyle kümes kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı ve yetkililer yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Pire kovarken kümesten oldu