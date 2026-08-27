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Altıeylül’de kurtuluş coşkusu günlerce sürecek

Altıeylül Belediyesi’nin 5’inci Kurtuluş Etkinlikleri 27 Ağustos’ta başlıyor; Asuva Park’ta konserler ve gösterilerle 6 Eylül’e kadar sürecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:08

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Altıeylül’de kurtuluş coşkusu günlerce sürecek

Altıeylül’de kurtuluş etkinlikleri 27 Ağustos’ta başlıyor

Altıeylül Belediyesi tarafından bu yıl 5’inci kez düzenlenen Kurtuluş Etkinlikleri, 27 Ağustos Perşembe günü başlayıp Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olan 6 Eylül gününe kadar sürecek etkinliklerle kente kutlama coşkusu taşıyacak. Organizasyonun merkezinde Asuva Park bulunuyor; parkta çocuklar ve aileler için özel alanlar oluşturulurken, akşam programlarında sahne performansları ve konserler yer alacak.

Gün gün program:

Program 27 Ağustos Perşembe saat 20.30’da "Zafere Doğru" özel gösterisi ile açılacak. 28 Ağustos Cuma günü Mehmet Babayiğit Türkü Resitali, 29 Ağustos Cumartesi Askeri Bando Takımı, 30 Ağustos Pazar Tarık Balas, 31 Ağustos Pazartesi Altıeylül Trio sahne alacak. Etkinlikler 1 Eylül Salı Balıkesir Ritim Atölyesi ve Junior Kent Band, 2 Eylül Çarşamba Sezer Ceylan, 3 Eylül Perşembe Gülşah ve 4 Eylül Cuma Hüseyin Öksüz ile devam edecek. Tüm akşam programları saat 20.30’da başlayacak; final konseri ise 6 Eylül Pazar saat 20.30’da Touche tarafından gerçekleştirilecek.

Birlik, beraberlik ve gelecek kuşaklara aktarma:

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 6 Eylül’ün Balıkesir için taşıdığı tarihi öneme vurgu yaparak kurtuluş günlerinin yalnızca bir kutlama olmadığını, milli mücadele ruhunun gelecek nesillere aktarılmasının da hedeflendiğini söyledi.

"Balıkesir’imizin kurtuluşunun yıl dönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutlayacağız. Bu toprakların hangi mücadelelerle kazanıldığını unutmadan, birlik ve beraberlik içerisinde kurtuluş ruhumuzu hep birlikte yaşatacağız. Tüm hemşehrilerimizi etkinliklerimize bekliyoruz"

Etkinlik takvimi boyunca Asuva Park’taki düzenlemeler sayesinde aileler ve çocuklar için uygun alanlar sağlanacak; akşamları düzenlenecek konser ve gösteriler ise Balıkesir’in kurtuluşunun anlam ve önemini kent çapında yaşatmayı amaçlayacak.

ALTIEYLÜL&#039;DE KURTULUŞ COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKACAK

ALTIEYLÜL'DE KURTULUŞ COŞKUSU ZİRVEYE ÇIKACAK

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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