Dolar 48,1282 +0,02%
Euro 56,1574 -0,07%
Bist 14.567,84 -0,29%
Altın Gram 7.188,55 -0,16%
EUR/USD 1,1644 -0,12%
Brent Petrol 87,23 +0,33%
--°

Kısa filmcilere 600 bin TL destek: Esenler Film Festivali başvuruları başladı

Esenler Film Festivali'nin 7'ncisi için kısa film yapım desteği başvuruları açıldı; son başvuru 15 Ekim, toplam 600 bin TL nakdî ödül dağıtılacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:09

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kısa filmcilere 600 bin TL destek: Esenler Film Festivali başvuruları başladı

Esenler Film Festivali kısa film yapım desteği

Esenler Film Festivali’nin 7’ncisi kapsamında ulusal kısa film üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Kısa Film Yapım Desteği" bölümüne başvurular resmen başladı. Festival, Esenler Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenleniyor ve bu yıl 11-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ödül ve yan destekler:

Bu yıl ödül bütçesi büyütülerek kategoride toplam 600 bin TL nakdî ödül ayrıldı. Ön jüri tarafından seçilecek 10 proje finale kalacak ve ana jüri değerlendirmesi sonucunda üç proje her biri 200 bin TL nakdî destek alacak. Finale kalan yapımlara nakdî ödüllerin yanı sıra çeşitli ayni destekler de sağlanacak.

Ayni destekler arasında şunlar yer alıyor: İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Floodpost Color Desteği, Floodpost Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği ve Nova Sound Ses Desteği. Bu destekler, finalist projelerin prodüksiyon ve post-prodüksiyon süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.

başvuru koşulları ve süreç:

"Kısa Film Yapım Desteği" bölümüne Türkiye’den yapımcı ve yönetmenler başvurabiliyor. Başvuruda tema ve tür sınırlaması bulunmuyor; değerlendirme proje aşamasındaki kısa film senaryoları üzerinden yapılacak. Başvurular, Esenler Film Festivali’nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak kabul ediliyor.

Başvurular için son tarih 15 Ekim olarak belirlendi. Ön jüri başvurular arasından 10 projeyi seçip finalist ilan edecek; finale kalan yapımlar ana jüri önünde yarışacak ve ödül alan projeler açıklanacak.

Festivalin kısa film yapım desteği, yeni yetenekleri görünür kılmayı ve kısa film ekosistemine doğrudan kaynak aktarımı sağlamayı hedefliyor. Başvurmayı düşünen ekiplerin son tarih ve başvuru koşullarını festivalin resmi duyurularından takip etmesi gerekiyor.

ESENLER FİLM FESTİVALİ&#039;NİN 7&#039;NCİSİ KAPSAMINDA ULUSAL KISA FİLM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA...

ESENLER FİLM FESTİVALİ'NİN 7'NCİSİ KAPSAMINDA ULUSAL KISA FİLM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN "KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ" BÖLÜMÜ BAŞVURULARI BAŞLADI. BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH, 15 EKİM OLARAK BELİRLENDİ.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'ndan tarih sahasına yürüyüş: Kocatepe'den Dumlupınar'a zafer rotası
images

Darende Zengibar Karakucak festivali için gün sayıyor: üç gün sürecek etkinlikle...
images

Kahramanmaraş'ta peynir geleneği festivalle kente taşınıyor
images

Altıeylül’de kurtuluş coşkusu günlerce sürecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Nazilli 30 ağustos'a hazırlanıyor: kent bayraklarla kırmızı-beyaza büründü

Kırsal mahallelerin ulaşımı için kapsamlı yol seferberliği devam ediyor

Gürpınar su ürünleri halinde zaman ve tür yasağı ihlali sonucu 700 kilo orkinosa el konuldu

Şaphane'de İlyas Ercan Aslan'ın anısı kabri başında yad edildi

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Salah ve Shomurodov’un golleriyle ilk yarı 1-1

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı