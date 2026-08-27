Kısa filmcilere 600 bin TL destek: Esenler Film Festivali başvuruları başladı

Esenler Film Festivali kısa film yapım desteği

Esenler Film Festivali’nin 7’ncisi kapsamında ulusal kısa film üretimini teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Kısa Film Yapım Desteği" bölümüne başvurular resmen başladı. Festival, Esenler Belediyesi tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü desteğiyle düzenleniyor ve bu yıl 11-15 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ödül ve yan destekler:

Bu yıl ödül bütçesi büyütülerek kategoride toplam 600 bin TL nakdî ödül ayrıldı. Ön jüri tarafından seçilecek 10 proje finale kalacak ve ana jüri değerlendirmesi sonucunda üç proje her biri 200 bin TL nakdî destek alacak. Finale kalan yapımlara nakdî ödüllerin yanı sıra çeşitli ayni destekler de sağlanacak.

Ayni destekler arasında şunlar yer alıyor: İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Floodpost Color Desteği, Floodpost Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği ve Nova Sound Ses Desteği. Bu destekler, finalist projelerin prodüksiyon ve post-prodüksiyon süreçlerine doğrudan katkı sağlayacak.

başvuru koşulları ve süreç:

"Kısa Film Yapım Desteği" bölümüne Türkiye’den yapımcı ve yönetmenler başvurabiliyor. Başvuruda tema ve tür sınırlaması bulunmuyor; değerlendirme proje aşamasındaki kısa film senaryoları üzerinden yapılacak. Başvurular, Esenler Film Festivali’nin resmi internet sitesi üzerinden elektronik olarak kabul ediliyor.

Başvurular için son tarih 15 Ekim olarak belirlendi. Ön jüri başvurular arasından 10 projeyi seçip finalist ilan edecek; finale kalan yapımlar ana jüri önünde yarışacak ve ödül alan projeler açıklanacak.

Festivalin kısa film yapım desteği, yeni yetenekleri görünür kılmayı ve kısa film ekosistemine doğrudan kaynak aktarımı sağlamayı hedefliyor. Başvurmayı düşünen ekiplerin son tarih ve başvuru koşullarını festivalin resmi duyurularından takip etmesi gerekiyor.

ESENLER FİLM FESTİVALİ'NİN 7'NCİSİ KAPSAMINDA ULUSAL KISA FİLM SEKTÖRÜNÜ DESTEKLEMEK AMACIYLA GERÇEKLEŞTİRİLEN "KISA FİLM YAPIM DESTEĞİ" BÖLÜMÜ BAŞVURULARI BAŞLADI. BAŞVURULAR İÇİN SON TARİH, 15 EKİM OLARAK BELİRLENDİ.