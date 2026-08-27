Gölbaşı'ndan tarih sahasına yürüyüş: Kocatepe'den Dumlupınar'a zafer rotası

Ankara Gölbaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yıl dönümünde düzenlediği gezi programıyla vatandaşları Milli Mücadele’nin kilit noktalarına götürdü. ‘Kocatepe’den Dumlupınar’a Zafer Yolculuğu’ başlıklı organizasyon, hem kent hafızasını canlı tutmayı hem de özellikle genç nesillerde tarih bilincini güçlendirmeyi hedefledi.

gezi rotası ve ziyaret edilen mekanlar:

Program, Ankara’dan başlayıp Afyonkarahisar, Şuhut, Kocatepe, Zafertepe ve Dumlupınar güzergâhında sürdü. Katılımcılar, Büyük Taarruz Atatürk Evi, Çiğiltepe Şehitliği, Dumlupınar Şehitliği, Kocatepe Anıtı ve Zafer Müzesi gibi Milli Mücadele’nin önemli merkezlerini yerinde görme fırsatı buldu. Her durakta rehber eşliğinde verilen bilgiler, ziyaretçilere dönemin stratejik ve insani boyutlarını daha somut şekilde deneyimleme imkânı sundu.

Gezi boyunca ziyaretçiler, tarihin sayfalarında kalan olayların geçtiği mekânlarda yürüyerek, savaşın yıllara sığmayan etkisini ve milletin gösterdiği fedakârlığı yakından gözlemledi. Organizasyon, fotoğraf ve anma törenleriyle de zenginleştirildi.

başkan odabaşı'nın değerlendirmesi:

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, etkinliğin genç nesiller için taşıdığı öneme vurgu yaptı. Odabaşı, "Bu büyük zaferi yalnızca takvimlerde yer alan bir bayram olarak değil, milletimizin hangi fedakarlıklarla bağımsızlığına sahip çıktığını hatırladığımız ve gelecek nesillere aktardığımız çok kıymetli bir miras olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan’ın açıklamasında, Kocatepe’den Dumlupınar’a uzanan toprakların Milli Mücadele’nin en çetin günlerine tanıklık ettiği; bu yerlerde bulunmanın, şehitlerin anısını yaşatmanın ve tarihî izleri yerinde görmenin sağladığı farkındalığa dikkat çekildi. Odabaşı, Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarına rahmet, minnet ve saygı dileklerini iletti.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen bu tür geziler, yalnızca anma amaçlı etkinlikler olmaktan öteye geçerek yerel toplumun tarih bilincini canlı tutma ve gelecek kuşaklara aktarım görevini üstleniyor. Katılımcılar, 30 Ağustos Zaferi’nin kazanıldığı topraklarda tarihe tanıklık ederek Bayram’ın anlamını mekân bağlamında da kuvvetlendirmiş oldu.

ANKARA GÖLBAŞI BELEDİYESİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI'NIN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA VATANDAŞLAR İÇİN TARİHİ GEZİ DÜZENLEYEREK, ‘KOCATEPE'DEN DUMLUPINAR'A ZAFER YOLCULUĞU' ADIYLA PROGRAM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.