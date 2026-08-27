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Darende Zengibar Karakucak festivali için gün sayıyor: üç gün sürecek etkinlikler hazır

Darende 28-30 Ağustos'ta 73. Geleneksel Zengibar Karakucak Güreşleri ve Kültür Festivali'ne ev sahipliği yapacak; konser, yarışma ve güreş etkinlikleri yer alacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:31

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Darende Zengibar Karakucak festivali için gün sayıyor: üç gün sürecek etkinlikler hazır

Festival hazırlıkları tamamlandı

Malatya'nın Darende ilçesinde bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek Zengibar Karakucak Güreşleri ve Kültür Festivali için tüm hazırlıklar tamamlandı. Darende Belediye Başkanı Alican Bozkurt, belediye sosyal tesislerinde düzenlediği basın toplantısında festival programını paylaştı ve 28-30 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinliklere tüm vatandaşları davet etti.

Programın ana hatları:

Festival, 28 Ağustos Cuma günü saat 09.00'da Hükümet Konağı önünde yapılacak çelenk sunma töreniyle başlayacak. Ardından saat 09.30'da Hükümet Konağı ile Yusuf Paşa Bedesteni arasında kortej yürüyüşü düzenlenecek. Saat 10.00'da protokol konuşmaları yapılacak ve Yusuf Paşa Bedesteni'nin tanıtımı ile tarihi yapının vatandaşlarla buluşması sağlanacak. İlk günün akşamında, güreşlerin gerçekleştirileceği spor sahasında saat 19.00'da sanatçı Alişan konser verecek.

29 Ağustos Cumartesi günü saat 10.00'da trap ve okçuluk yarışmaları düzenlenecek. Aynı gün saat 17.00'de Yusuf Paşa Bedesteni bölgesinde yemek yarışması yapılacak. Etkinlik takvimi, kültürel sunumlar ve spor karşılaşmalarını bir arada barındıran üç günlük bir program öngörüyor.

Katılımcılar, hedef ve çağrı:

Bozkurt, 73 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Zengibar Karakucak Güreşleri'ne bu yıl da önemli sporcuların katılacağını belirtti. Açıklamaya göre dünya şampiyonları, çeşitli sıkletlerde şampiyonluk elde etmiş sporcular ve gençler Türkiye şampiyonları Darende'de mücadele edecek. Başkan Bozkurt, festivalin birlik ve beraberlik içinde geçmesini dileyerek tüm Darendelileri ve Darende'yi sevenleri etkinliklere davet etti.

Toplantıda ayrıca hazırlıklara gösterilen ilgi ve destek için vatandaşlara teşekkür edildi. Başkan Bozkurt konuşmasını festival davetiyle tamamlayarak, 'İnşallah ağız tadıyla, Darende'mizin huzuruna ve birlikteliğine yakışır bir festival geçirmeyi temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Üç gün boyunca gerçekleşecek konserler, spor yarışmaları ve kültürel etkinlikler yerel görüntülerin öne çıkacağı bir program sunuyor; organizasyonun sorunsuz işlemesi için yerel idare, dernekler ve vatandaş iş birliğiyle hazırlıklarını tamamladı.

ZENGİBAR KARAKUCAK İÇİN DARENDE HAZIR

ZENGİBAR KARAKUCAK İÇİN DARENDE HAZIR

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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