Karabağ’ın yeniden inşasına üniversitelerden bilimsel destek

YÖK ve İTÜ iş birliğiyle Karabağ’a akademik destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Azerbaycan arasındaki yeni iş birliği modeli, Karabağ bölgesinin yeniden inşasına akademik ve bilimsel katkı sunacak şekilde genişletildi. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı ve buna göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler kuracak.

Modelin kapsamı ve amaçları:

YÖK’ün geliştirdiği model, klasik öğrenci ve akademisyen değişiminden öteye geçerek Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin uzmanlık alanlarını doğrudan dost ve kardeş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, daha önce uygulanan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatı modeli