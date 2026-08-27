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Karabağ’ın yeniden inşasına üniversitelerden bilimsel destek

YÖK'ün yeni yükseköğretim iş birliği modeliyle İTÜ, Karabağ Üniversitesi'nde mühendislik birimleri kuracak; eğitim ve araştırma kapasitesi güçlendirilecek.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 13:39

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Karabağ’ın yeniden inşasına üniversitelerden bilimsel destek

YÖK ve İTÜ iş birliğiyle Karabağ’a akademik destek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Azerbaycan arasındaki yeni iş birliği modeli, Karabağ bölgesinin yeniden inşasına akademik ve bilimsel katkı sunacak şekilde genişletildi. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı ve buna göre İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Karabağ Üniversitesi bünyesinde akademik birimler kuracak.

Modelin kapsamı ve amaçları:

YÖK’ün geliştirdiği model, klasik öğrenci ve akademisyen değişiminden öteye geçerek Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin uzmanlık alanlarını doğrudan dost ve kardeş ülkelerdeki yükseköğretim kurumlarıyla buluşturmayı hedefliyor. Bu yaklaşım, daha önce uygulanan Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çatı modeli

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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