Altın Portakal’da beş kişilik uluslararası uzun metraj jüri kadrosu netleşti

jüri duyurusu ve festival takvimi:

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenen Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasının jüri üyeleri açıklandı. Yarışmanın jüri başkanlığını Andreas Sinanos üstlenirken jüri üyeleri arasında Nejat İşler, Yasmine Al Massri, Maryna Er Gorbach ve Fadik Sevin Atasoy yer alıyor. Festival, 24-31 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek ve ödüller 31 Ekim 2026 tarihinde yapılacak törenle ilan edilecek.

jüri başkanı sinanos'un geçmişi:

Andreas Sinanos, Avrupa Film Akademisi (EFA), Fransız Görüntü Yönetmenleri Birliği (AFC) ve Yunan Görüntü Yönetmenleri Derneği (GSC) üyesi olarak biliniyor. Sinanos; Theo Angelopoulos, Mickael Cacoyiannis, Chris Marker, Hiner Saleem, Jeanine Merapfeel, Selma Bakar, Tayfun Pirselimoğlu, Özcan Alper, Semih Kaplanoğlu ve Murat Pay ile birlikte birçok uzun metrajlı filmde görüntü yönetmeni olarak çalıştı. Vassiliki Iliopoulou’nun 'The Crossing' ve Yiannis Diamantopoulos’un 'True Beauty' filmleriyle Yunanistan Kültür Bakanlığı tarafından En İyi Görüntü Yönetmeni ödülüne layık görüldü. Ayrıca Sinanos; Christos Vacalopoulos’un 'Olga Robards', Nikos Cornelios’un 'Equinox' ve Lefteris Xanthopoulos’un 'The Master of Shadows' filmleriyle Selanik Film Festivali ödülleri kazandı.

jüri üyelerinin profilleri:

Nejat İşler, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olup devlet tiyatrosu ve televizyon dizilerinde görev aldıktan sonra 1995'te 'Kahramanlar ve Soytarılar Kumpanyası'nı kurdu. İşler; 2004 ve 2007’de Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde aday gösterildi, 61. Altın Portakal’da 'Evcilik' filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. 2014 yapımı 'Kış Uykusu' filmindeki rolüyle uluslararası başarıya ortak oldu. İşler ayrıca Avrupa Film Akademisi (EFA) üyesidir.

Yasmine Al Massri, Orta Doğu, Afrika, Avrupa ve Kuzey Amerika’da çalışmalarını sürdüren oyuncu, yapımcı ve multimedya sanatçısıdır. BBC ve BFI ortak yapımı 'Palestine 36''da başrol oynayan Al Massri; bu filmle uluslararası gösterimler, ödül adaylıkları ve gişe başarısı elde etti. 'The Strangers' Case' filmindeki performansıyla Seattle Uluslararası Film Festivali’nde (2024) En İyi Kadın Oyuncu ödülünü aldı; ayrıca 2025 Cannes ayağında 'Thank You for Banking with Us' filmiyle En İyi Kadın Oyuncu dalında aday gösterildi. Kariyerinde Cannes prömiyerli 'Caramel' ve Venedik adaylığı bulunan 'Miral' gibi yapımlar da yer alıyor.

Maryna Er Gorbach, Kiev Ulusal I. K. Karpenko-Kary Tiyatro, Sinema ve Televizyon Üniversitesi ile Andrzej Wajda Film Yönetmenliği Yüksek Lisans Okulu mezunudur. 2017’den bu yana Avrupa Film Akademisi üyesi olan yönetmenin son filmi 'Klondike', Sundance, Berlinale ve İstanbul Film Festivali başta olmak üzere birçok festivalde ödül aldı ve 2023 Akademi Ödülleri’nde Ukrayna’yı temsil etti.

Fadik Sevin Atasoy, çocuk yaşta sahneyle tanıştı ve Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Oyunculuk Bölümü’nden mezun oldu. Los Angeles’ta UCLA’da senaryo yazarlığı eğitimi aldıktan sonra sinemada ve tiyatroda ödüller kazandı. 2005 yapımı 'O Şimdi Mahkûm' ile Altın Portakal’dan En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu ödülünü aldı; uluslararası projelerde yer aldı ve RedCase Entertainment adlı yapım şirketini kurdu.

yarışma seçkisi ve beklentiler:

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması seçkisinde yarışacak yapımlar arasında 'Round 13 - 13. Raunt', 'Six Weeks On - Altı Haftalık Veda', 'The Moon Is a Father of Mine - Babalarımdan Biri Ay’dır', 'Black Rabbit, White Rabbit - Siyah Tavşan, Beyaz Tavşan', 'A Turkish Case - Bir Türk Meselesi', 'All the Lovers in the Night - Gece Yarısı Tüm Âşıklar', 'Minotaur - Minotor', 'The River Train - Nehir Treni', 'Paris Paris', 'Riverstone', 'Sevda', 'A Bit of Light - Umut Işığı' ve 'Sad Girlz - Üzgün Kızlar' yer alıyor. Jüri, bu seçkiye ilişkin değerlendirmelerini festival boyunca sürdürecek ve kazananlar 31 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

63. ULUSLARARASI ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ’NDE; ULUSLARARASI UZUN METRAJ FİLM YARIŞMASI’NDA JÜRİ ÜYELERİ AÇIKLANDI. JÜRİ BAŞKANLIĞI GÖREVİNİ ANDREAS SİNANOS’UN ÜSTLENDİĞİ YARIŞMANIN JÜRİ ÜYELERİ; "NEJAT İŞLER, YASMİNE AL MASSRİ, MARYNA ER GORBACH VE FADİK SEVİN ATASOY" DAN OLUŞUYOR.