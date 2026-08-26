Altın Portakal'da ulusal kısa ve belgesel jürileri açıklandı

Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında düzenlenecek Ulusal Kısa Film ve Ulusal Belgesel Film yarışmalarının jüri kadroları belirlendi. Festival bu yıl 24-31 Ekim 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Yarışmalara başvuruların son tarihi 31 Ağustos 2026 Pazartesi olarak açıklandı.

Ulusal kısa film jürisi:

Ulusal Kısa Film Yarışması jüri üyeleri sinema çevresinden deneyimli isimlerden oluşuyor. Jüride yer alan yönetmen Hakkı Kurtuluş, bugüne dek altı uzun metraj ve çok sayıda kısa filme imza atmış, aynı zamanda senarist, yazar, yapımcı ve kültür tarihçisi kimliğiyle tanınıyor; iki kitabı bulunuyor. Kurtuluş’un disiplinlerarası geçmişi, kısa film seçkisinde farklı anlatı ve biçimlere bakış kazandırması bekleniyor.

Jüri üyesi Melike Kasaplar ise kurmaca uzun ve kısa metrajların yanı sıra belgesel, deneysel sinema ve müzik videoları alanında kurguculuk geçmişine sahip. Festivallerde yer alan yapımlarda kurguyu üstlenen Kasaplar’ın deneyimi, kısa formatın ritim ve anlatı bütünlüğünü değerlendirmede önemli rol oynayacak.

Belkıs Bayrak da jüri kadrosunda yer alıyor. Yazıp yönettiği kısa ve uzun metraj filmlerle ulusal ve uluslararası festivallerde prömiyerler gerçekleştirmiş olan Bayrak’ın ilk uzun metraj filmi Gülizar (2024), Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde Jüri Özel Ödülü, En İyi Sanat Yönetmeni ve Cahide Sonku Ödülü dâhil olmak üzere yirmiden fazla ödül kazandı. Saba Film çatısı altında üretimlerini sürdüren Bayrak, şu anda ikinci uzun metraj projesi üzerinde çalışıyor.

Ulusal Kısa Film Yarışması'nda En İyi Kısa Film ödülü 250.000 TL ile desteklenecek; Kısa Film Jüri Özel Ödülü'ne ise heykelcik takdim edilecek.

Ulusal belgesel film jürisi:

Ulusal Belgesel Film Yarışması jüri üyeleri alanlarında tanınmış akademi ve sektör isimlerinden oluşuyor. Jüri üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Sabire Soytok, Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema-TV Fotoğrafçılık mezunu; Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema/TV Bölümünde kurucu öğretim görevlisi olarak görev yaptıktan sonra 2000 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'ne geçmiş, halen Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Film Tasarım Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta. Soytok’un yönetmenliğini üstlendiği Avantürün Kraliçesi Birsen Kaya (2014) ve Tariş 100 Yıllık Mücadele (2016) gibi belgesele imzaları bulunuyor; ayrıca Ateşe Yürüyenler (2014) belgeselinin metin yazarlığını yaptı.

Selçuk Metin jüri üyeliği yapacak bir diğer isim. 1976 doğumlu Metin, Uludağ Üniversitesi Ziraat Mühendisliği mezunu; 1998-2019 yılları arasında İstanbul Kültür Sanat Vakfı'nda (İKSV) çalıştı, vakıf bünyesindeki İstanbul Festivalleri'nin tanıtım filmlerini hazırladı ve törenlerin sahne yönetmenliğini üstlendi. 2019'da Porte Film'i kurarak belgesel yapımcılığı ve yönetmenliğine odaklandı. Metin’in yönetmen/yapımcı olduğu biyografik belgeseller arasında Ve Perde! Haldun Taner (2015), La Diva Turca Leyla Gencer (2018), İyi Ki Yapmışım - Metin Akpınar (2020), YAPARSIN ŞEKERİM - Haldun Dormen (2022) ve CANİKO - Yıldız Kenter (2023) yer alıyor. Metin'in GENCO - Genco Erkal (2021) belgeseli, 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde özel gösterim seçkisinde yer aldı.

Jüri üyelerinden Aslı Akdağ ise yönetmen, yapımcı ve fikri mülkiyet hukuku uzmanı olarak tanınıyor. Hukuk eğitiminin ardından Film ve Drama Yapımcılığı yüksek lisansı yapan Akdağ, yapımcılığını üstlendiği ilk uzun metraj belgesel Genç Pehlivanlar (2016) ile 66. Berlin Uluslararası Film Festivali Generation Kplus bölümünde Jüri Özel Mansiyon Ödülü aldı. İlk uzun metraj belgeseli Bekleyiş (2021) Antalya Altın Portakal'da Jüri Özel Ödülü ve diğer festivallerde ödüller kazandı. Akdağ, ayrıca kurmaca alanında geliştirmekte olduğu projelerle belgesel-kurmaca arası anlatılara odaklanıyor.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda En İyi Belgesel Film ödülü 300.000 TL olarak belirlendi; Belgesel Film Jüri Özel Ödülü sahibine heykelcik takdim edilecek.

Geçen yılın kazananları arasında Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Tayfun Belet'in yönettiği Roman Gibi en iyi belgesel ödülünü almış, Belgesel Jüri Özel Ödülü ise Rıza Oylum'un Yerli Yurtsuz filmine verilmişti. Bu yılın kazananları ise festivalin kapanış töreninde açıklanacak; ödül töreni 31 Ekim 2026 Cumartesi günü yapılacak.

Başvurular, jüri yapısı ve ödül değerleriyle ilgili ayrıntılı bilgi için festivalin resmi kaynakları ve başvuru kılavuzları takip edilebilir. Jüri kadrolarının açıklanması, hem kısa film hem de belgesel yarışmalarında kimlik, anlatı dili ve yapısal çeşitliliğe yönelik tartışmaları canlandırması bekleniyor.

BELKIS BAYRAK