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Otağında kağan kostümüyle Malazgirt zaferinin 955. yılını andı

Fotoğrafçı Burak Tunçkol, Kırklareli Evrensekiz'deki kendi otağında kağan kostümü giyip Fetih Sancağı açarak Malazgirt Zaferi'nin 955. yılını andı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:24

GÜNCELLEME: 26 Ağustos 2026 - 15:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Otağında kağan kostümüyle Malazgirt zaferinin 955. yılını andı

Otağında kağan kostümüyle Malazgirt zaferinin 955. yılını andı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Evrensekiz Beldesi'nde yaşayan fotoğraf sanatçısı Burak Tunçkol, evinin bahçesinde kendi emeğiyle kurduğu otağda Türk kağanı kostümü giyerek ve Fetih Sancağı açarak Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümünü kutladı.

malazgirt'in tarihi önemi:

Malazgirt Meydan Muharebesi, 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan komutasındaki Türk ordusunun Bizans İmparatoru Romen Diyojen komutasındaki Bizans ordusunu mağlup etmesiyle sonuçlanarak, Anadolu’nun kapılarını Türklere açan tarihi dönüm noktalarından birisidir. Tunçkol, anma etkinliğinde bu dönüm noktasını unutmadığını belirtti.

kutlamada savaş taktikleri vurgusu:

Tunçkol, Malazgirt Zaferi’nin savaş taktiklerini anlatırken şunları söyledi: "Bugün 26 Ağustos, budan 955 yıl önce 26 Ağustos 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alpaslan, 200 bin kişilik haçlı ordusunu Muş’un Malazgirt ilçesinde çok güzel bir savaş taktiği ile yendi. Haçlı ordusunun başında Romen Diyojen vardı ve 200 bin kişilik ordusuna güveniyordu fakat Sultan Alpaslan 30 bin kişilik ordusuyla, taktikleriyle yendi. Savaş başladıktan sonra Türk askerlini geri çekti, bu duruma kanan haçlı ordusu ise Türk askerlinin üstüne koşmaya başladı. Türk askerleri sağdan ve soldan iki kanat olarak hilal taktiği uygulayarak haçlı ordusunu dağıttı ve Sultan Alpaslan’ın 30 bin kişilik inançlı ordusu Romen Diyojen’in komuta ettiği 200 bin kişilik haçlı ordusunu yendi ve o gün Türklerin Anadolu’ya girişinin kapısı açılmış oldu"

birlik ve millî mesaj:

Tunçkol, kutlamada ayrıca birlik vurgusu yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "Bu kostümü giyerek tabi ki Sultan Alpaslan olunmuyor. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti’nin 4 bir yanı ateş çemberi ve bizim korkumuz yok. Türk düşmanları Sultan Alpaslan’ın, Süleyman Şah’ın, Ertuğrul Gazi, Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet’in ve Türkiye Cumhuriyetini kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün ruhunu taşıdığını asla unutmasın. Türkiye bir savaşa girerse siyaset unutulur ve 86 milyon tek yürek olur. Bizde her Türk asker doğar. Türk düşmanları bunu asla unutmasın. Biz bu topraklara 26 Ağustos 1071’de geldik. Kıyamet gününe kadar da burada var olacağız. Cenab-ı Allah Türkiye Cumhuriyeti’ni, askerimizi, polisimizi ve güvenlik güçlerimizi korusun. Malazgirt Zaferi’nin 955. yıl dönümü kutlu olsun"

Anma, Tunçkol’ün kendi kurduğu otağ ve sembolik kıyafetleriyle yapılan bir çalışma olarak kayda geçti.

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNE BAĞLI EVRENSEKİZ KASABASI’NDA YAŞAYAN FOTOĞRAF SANATÇISI BURAK...

KIRKLARELİ’NİN LÜLEBURGAZ İLÇESİNE BAĞLI EVRENSEKİZ KASABASI’NDA YAŞAYAN FOTOĞRAF SANATÇISI BURAK TUNÇKOL, EVİNİN BAHÇESİNDE KENDİ EMEĞİYLE KURDUĞU OTAĞDA, TÜRK KAĞANI KOSTÜMÜ GİYEREK VE FETİH SANCAĞI AÇARAK MALAZGİRT ZAFERİ’NİN 955. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLADI.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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