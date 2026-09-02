Altındağ'da boş binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olayın gelişimi:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde bulunan boş bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay ambulans ve polis bilgi hattına bildirildi; ihbarın ardından ekipler hızla bölgeye sevk edildi.
Müdahale ve söndürme çalışmaları:
Olay yerine yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı ve olay yerinde trafiğe yönelik düzenlemeler yapıldı.
İnceleme ve soruşturma:
Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerinde tespit çalışmaları yürütüyor; bulgulara göre olası ihmal veya teknik arızalar değerlendirilecek ve gerektiğinde soruşturma açılacak.
ANKARA'NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.
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