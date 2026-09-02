Dolar 48,2948 +0,05%
Euro 56,0761 +0,24%
Bist 14.050,56 -1,25%
Altın Gram 6.885,19 +0,86%
EUR/USD 1,1590 -0,02%
Brent Petrol 95,23 +0,61%
--°

Altındağ'da boş binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Altındağ'da boş bir binanın çatısında çıkan yangın, çok sayıda itfaiye ekibinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 23:38

GÜNCELLEME: 02 Eylül 2026 - 23:45

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Altındağ'da boş binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde bulunan boş bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay ambulans ve polis bilgi hattına bildirildi; ihbarın ardından ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı ve olay yerinde trafiğe yönelik düzenlemeler yapıldı.

İnceleme ve soruşturma:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerinde tespit çalışmaları yürütüyor; bulgulara göre olası ihmal veya teknik arızalar değerlendirilecek ve gerektiğinde soruşturma açılacak.

ANKARA&#039;NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ...

ANKARA'NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Alkollü tartışma sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirdi
images

Altındağ'da Beşikkaya Mahallesi'nde taşlı ve sopalı kavga polis ekiplerini alarm...
images

Manisa'da bir ayda 2 binin üzerinde gözaltı, 913 tutuklama
images

Karabük'te 3. kattaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı, iki kişi duman...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Samanlıkta çıkan yangın mahalleyi alarma geçirdi: 4 kişi dumandan etkilendi

Alkollü tartışma sonucu iki kardeşten biri yaşamını yitirdi

Altındağ'da Beşikkaya Mahallesi'nde taşlı ve sopalı kavga polis ekiplerini alarma geçirdi

Manisa'da bir ayda 2 binin üzerinde gözaltı, 913 tutuklama

TREND HABERLER

Galatasaray antrenmanda ritmini yükseltti: Göztepe sınavı için son dokunuşlar

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı