Altındağ'da boş binanın çatısında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

Olayın gelişimi:

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, Zübeyde Hanım Samsun yolu üzerinde bulunan boş bir binanın çatısında yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların fark etmesi üzerine olay ambulans ve polis bilgi hattına bildirildi; ihbarın ardından ekipler hızla bölgeye sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

Olay yerine yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi kısa sürede yangına müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla alevler yaklaşık 1 saat içinde kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında çevrede güvenlik önlemleri alındı ve olay yerinde trafiğe yönelik düzenlemeler yapıldı.

İnceleme ve soruşturma:

Yangının çıkış nedenine ilişkin olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Emniyet ve itfaiye ekipleri olay yerinde tespit çalışmaları yürütüyor; bulgulara göre olası ihmal veya teknik arızalar değerlendirilecek ve gerektiğinde soruşturma açılacak.

ANKARA'NIN ALTINDAĞ İLÇESİNDE BİR BİNANIN ÇATISINDA ÇIKAN YANGINA İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ SONUCU SÖNDÜRÜLDÜ.