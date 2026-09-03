Trump İran hamlesini savundu: amaç israil, orta doğu ve avrupa güvenliği

Trump Beyaz Saray akşam yemeğinde iran politikasını savundu

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde yaptığı konuşmada İran ile yürütülen askeri harekâtın gerekçesini ayrıntılı biçimde açıkladı. Trump, bu politikanın yalnızca Amerikan güvenliğiyle sınırlı olmadığını belirterek operasyonların büyük kısmının bölge ve müttefiklerin korunması amacı taşıdığını söyledi.

savaşın gerekçesi ve hedefleri:

Konuşmasında operasyonların motivasyonuna vurgu yapan Trump, bu hamlenin en azından yüzde 99 oranında İsrail, Orta Doğu ve Avrupa'yı korumak için yapıldığını ifade etti. Trump'a göre amaç, İran'ın bölgedeki etkisini kırmak ve ileride daha geniş tehditler doğurmadan önce onu zayıflatmak. Başkan, İran'ı hedefine koyma nedenini, İsrail ve bölgedeki şehirlerin yok edilmesinin Avrupa için de risk oluşturacağı değerlendirmesiyle açıkladı.

iranın askeri ve ekonomik durumuna dair iddialar:

Trump konuşmasında İran'ın askeri kapasitesinin büyük ölçüde zarar gördüğünü ileri sürdü. Buna göre İran'ın donanması ve hava kuvvetleri yok denecek kadar zayıflamış, birçok uçak ve gemi ya batmış ya da kullanılamaz hale gelmiş durumda. Başkan, liderlerin gittiğini ve teknolojik altyapı ile silah stoklarının büyük bölümünün imha edildiğini söyledi.

Ekonomik tabloya dair iddiasında ise Trump, İran ekonomisinin çok kötü durumda olduğunu belirtti ve medyada aksini iddia eden yayınları eleştirdi. Konuşmasında, bu sabah için verilen raporlara göre enflasyonun yüzde 300’e yakın olduğunu ve İran parası ile ekonomisinin değer kaybettiğini ifade etti. Bu koşulların, Trump'a göre, İran üzerinde zaman içinde daha fazla baskı oluşturacağını gösteriyor.

hürmüz boğazı ve operasyonların yürütülmesi:

Başkan ayrıca İran'daki askeri hedeflere yönelik son saldırılar ve bölgedeki denetim iddialarına da değindi. Trump, gece saatlerinde yürütülen operasyonların başarılı olduğunu belirterek Savunma Bakanı Pete Hegseth ve süreçte görev alanlara teşekkür etti. Hürmüz Boğazı hakkında Trump'ın ifadesi, bölgeden geçen petrol yüklü gemilerin kontrolünün sağlandığı ve şu ana dek İran tarafından bu geçişlerin ciddi biçimde engellenemediği yönünde oldu.

Trump, medya tarafından zaman zaman İran'ın durumunun hafife alındığına dair haberler çıktığını öne sürdü ve durumun bir zaman meselesi olduğunu, gelişmelerin kısa sürede somut sonuçlar doğurabileceğini savundu. Konuşma boyunca Başkan, yürütülen harekâtı hem askeri hem de stratejik açıdan haklı çıkarmaya yönelik yorumlar yaptı ve bölge güvenliğinin önemini tekrar vurguladı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la savaşmalarının tek nedeninin ülkesinin güvenlik çıkarları olmadığını belirterek, "En azından yüzde 99 oranında bunu Orta Doğu'ya yardım etmek için yapıyoruz. Bunu İsrail'e yardım etmek için yapıyoruz. Bunu kendimize yardım etmek için yapıyoruz. Çünkü İran büyük bir memnuniyetle İsrail'i ve ardından Orta Doğu'yu yok ettikten sonra, biz onların icabına bakmadan Avrupa'nın ve bazı şehirlerimizin peşine düşebilirdi" açıklamasında bulundu.