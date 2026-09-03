Silivri açıklarında gece boyu süren kesintisiz arama kurtarma çalışmaları

Silivri açıklarında dün gece saat 03.00 civarında meydana gelen çarpışma sonrası başlatılan arama kurtarma operasyonları, batan geminin bulunduğu bölgede gece boyunca sürdü. Olayda, Kocaeli’nden Aliağa’ya seyreden boş tanker ALSU ile İskenderun’dan Karadeniz Ereğli’ye 4 bin 199 ton rulo sac taşıyan kuru yük gemisi Tuğberk İmamoğlu çarpıştı. Çarpışmanın ardından kurtarma ekipleri derhal bölgeye intikal etti.

Kazanın koşulları ve gemilere ilişkin bilgiler:

Çarpışma, Silivri’ye yaklaşık 18 mil uzaklıkta gerçekleşti. Çarpışma sonrası bildirilen bilgilere göre sokaktaki aramalar ve tespit çalışmaları kriz merkezinden anlık konum ve sinyal takibiyle koordine ediliyor. Olayda batan geminin mürettebatıyla ilgili belirsizlik sürüyor; henüz haber alınamayan 10 kişilik mürettebat için arama çalışmaları öncelikli yürütülüyor.

Sahada yürütülen operasyon ve katılımcı birimler:

Silivri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından oluşturulan kriz merkezinde, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, Deniz Kuvvetleri, AFAD ve Kızılay başta olmak üzere çok sayıda kurum görev alıyor. Operasyona 18 yüzer unsur, 5 helikopter, 2 İHA, 1 uçak ve denizaltı araması yapabilen Deniz Kuvvetleri’ne ait bir gemi katılıyor. Çalışmalar Silivri Kaymakamlığı koordinasyonunda sürdürülürken, haber alınamayan mürettebatın akrabaları ve yakınları düzenli olarak bilgilendiriliyor.

Gece operasyonları, bölgede arama tekniklerinin ivedilikle uygulanmasını ve ekipler arası iletişimin sürekliliğini hedefliyor. Yetkililer, arama kurtarma faaliyetlerinin hava ve deniz koşullarına göre yoğunlaştırılarak sürdürüleceğini belirtiyor.

SİLİVRİ AÇIKLARINDA BATAN GEMİ İÇİN GECE SAATLERİNDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR