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Erzincan yaylalarında dolu ve sağanak üreticileri zor durumda bıraktı

Erzincan yaylalarında bastıran dolu ve sağanak, çadırları suyla doldurdu; tulum peyniri üreticileri hayvanları korumak ve suyu tahliye etmek için çalıştı.

GİRİŞ: 03 Eylül 2026 - 06:59

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EDİTÖR: Aslı Han

Erzincan yaylalarında dolu ve sağanak üreticileri zor durumda bıraktı

Erzincan yaylalarında dolu ve sağanak hayatı etkiledi

Erzincan’ın yüksek kesimlerindeki yaylalarda aniden bastıran dolu ve sağanak, özellikle çadırlarda yaşamını sürdüren tulum peyniri üreticilerinin günlük düzenini bozdu. Yağışın yoğun olduğu alanlarda arazi kısa sürede beyaza bürünürken, şiddetli yağış sonrası yaylalarda su baskınları meydana geldi.

Çadırlar ve üretim alanları zarar gördü:

Şiddetli yağışlar sonucunda üreticilerin barınma ve üretim amaçlı kullandığı çadırlar su ile doldu. Çadırlara giren sular, üretim alanlarında olumsuz koşullar yaratırken üreticiler hem barınma düzenini korumaya hem de peynir üretiminde kullanılan malzemelerin zarar görmesini engellemeye çalıştı.

Hayvan sağlığı için alınan önlemler:

Küçükbaş hayvanlar da yağıştan etkilendi. Yağmur ve dolu nedeniyle ıslanan hayvanların soğuk hava koşullarından zarar görmemesi için üreticiler yoğun çaba sarf etti; hayvanları koruma ve çadırlardaki suyu tahliye etme çalışmaları yaygın şekilde yürütüldü. Üreticiler, ani yağışın kendilerini hazırlıksız yakaladığını belirtti.

Yaylalarda zorlu şartlar altında süren hayvancılık ve tulum peyniri üretimi, bu tür ani hava olaylarının üretim süreçleri ve yaşam koşulları üzerindeki etkisini bir kez daha ortaya koydu.

ERZİNCAN YAYLALARINDA DOLU YAĞIŞI KAR GİBİ ARAZİYİ BEYAZA BÜRÜDÜ

ERZİNCAN YAYLALARINDA DOLU YAĞIŞI KAR GİBİ ARAZİYİ BEYAZA BÜRÜDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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