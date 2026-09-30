Dolar 49,0122 +0,02%
Euro 55,7587 +0,31%
Bist 12.006,15 -2,31%
Altın Gram 6.677,83 +1,39%
EUR/USD 1,1373 +0,23%
Brent Petrol 97,74 +1,64%
--°

Memleketi Köşk'ü yasa boğan kayıp: 9 yaşındaki Ada Karabela hayatını kaybetti

Ankara'da tedavi gören 9 yaşındaki Ada Karabela, tedavi sırasında yaşamını yitirdi; cenazesi memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine gönderilecek.

GİRİŞ: 30 Eylül 2026 - 14:56

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Memleketi Köşk'ü yasa boğan kayıp: 9 yaşındaki Ada Karabela hayatını kaybetti

Memleketi Köşk'ü yasa boğan kayıp: 9 yaşındaki Ada Karabela hayatını kaybetti

Ankara'da bir süredir tedavi gören 9 yaşındaki Ada Karabela, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Ada'nın vefatı, ailesi ve yakın çevresini derin üzüntüye boğdu.

tedavi süreci ve sağlık durumu:

Ada Karabela uzun süredir amansız bir hastalıkla mücadele ediyordu. Ankara'daki tedavi sürecinde durumunun dün aniden ağırlaştığı ve doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadığı belirtildi. Ailenin yakınları, sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen üzücü sonucun engellenemediğini aktardı.

cenaze bilgileri ve tepkiler:

Ada'nın cenazesinin Ankara'dan memleketi Aydın'ın Köşk ilçesine götürüleceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi. Köşk'te yaşayanlar ve yakınları haberi büyük bir üzüntüyle karşıladı; komşular ve okul çevresi başsağlığı dileklerini iletti.

Ailenin ve köy halkının yasını tutacağı, küçük Ada'nın kaybının bölge halkı üzerinde derin bir etki bıraktığı belirtildi.

ANKARA’DA BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖREN 9 YAŞINDAKİ ADA KARABELA, DURUMUNUN AĞIRLAŞMASININ ARDINDAN...

ANKARA’DA BİR SÜREDİR TEDAVİ GÖREN 9 YAŞINDAKİ ADA KARABELA, DURUMUNUN AĞIRLAŞMASININ ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Beyköy'de mantar sonrası rahatsızlanan üç kişi hastaneye kaldırıldı
images

Söğüt kooperatifinde mali denetim iddiaları yargıya taşındı
images

Veresiye kavgası sonunda kamyonla işyerine saldırdı
images

Kepez ve Döşemealtı'nda ele geçirilenler operasyonun boyutunu ortaya koydu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Manyas'ta baklagil ve organik makarna üretimi yerinde değerlendirildi

diyarbakır'da hayvanları koruma kurulunda toplama hedefi ve destek kararı

Galatasaray Kasımpaşa hazırlıklarını Kemerburgaz'da sürdürdü

Eskişehirli Rabia Şafak'tan dünya üçüncülüğü

TREND HABERLER

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Kayserispor u-19'ten sezon açılışında kritik üç puan

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor