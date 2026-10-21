Siverek'te 7 gün sonra bulunan 63 yaşındaki adam evine getirildi

Siverek'te 7 gün sonra bulunan kişinin durumu

Şanlıurfa'da kaçırıldığı öne sürülen 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, bir haftalık aramanın ardından Siverek ilçesinde bulundu. Olayın yaşandığı bölge olarak bildirilen adres, Eyyübiye ilçesindeki Batıkent Deprem Konutları olarak belirtildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 14 Ekim Çarşamba günü işe gitmek üzere evinden çıkan Yüksekyayla, iddiaya göre maskeli kişiler tarafından önce darp edildi ardından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olay sonrası yakınları ve güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı arama başlatıldı.

güvenlik güçlerinin çalışması:

Günlerce süren arama çalışmalarının ardından Yüksekyayla, 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu. Sağlık durumu hakkında verilen bilgiye göre Yüksekyayla'nın durumu iyi olduğu öğrenildi ve bulunduğu adresten alınarak yakınları tarafından Eyyübiye'deki adresine getirildi.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçlerinin inceleme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, iddia edilen kaçırma olayı ve olayın arka planına ilişkin çalışmalarını derinleştiriyor.

İBRAHİM HALİL YÜKSEKYAYLA