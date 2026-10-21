Dolar 49,5992 +0,03%
Euro 55,7337 +0,04%
Bist 11.693,51 -0,88%
Altın Gram 6.613,97 +0,12%
EUR/USD 1,1231 -0,08%
Brent Petrol 110,17 +1,27%
--°

Siverek'te 7 gün sonra bulunan 63 yaşındaki adam evine getirildi

Şanlıurfa Eyyübiye'de 14 Ekim'de maskeli kişilerce kaçırıldığı iddia edilen 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, 7 gün sonra Siverek'te bulundu.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 12:59

GÜNCELLEME: 21 Ekim 2026 - 13:20

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Siverek'te 7 gün sonra bulunan 63 yaşındaki adam evine getirildi

Siverek'te 7 gün sonra bulunan kişinin durumu

Şanlıurfa'da kaçırıldığı öne sürülen 63 yaşındaki İbrahim Halil Yüksekyayla, bir haftalık aramanın ardından Siverek ilçesinde bulundu. Olayın yaşandığı bölge olarak bildirilen adres, Eyyübiye ilçesindeki Batıkent Deprem Konutları olarak belirtildi.

olayın gelişimi:

Edinilen bilgilere göre, 14 Ekim Çarşamba günü işe gitmek üzere evinden çıkan Yüksekyayla, iddiaya göre maskeli kişiler tarafından önce darp edildi ardından zorla bir araca bindirilerek kaçırıldı. Olay sonrası yakınları ve güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı arama başlatıldı.

güvenlik güçlerinin çalışması:

Günlerce süren arama çalışmalarının ardından Yüksekyayla, 7 gün sonra Siverek ilçesinde bulundu. Sağlık durumu hakkında verilen bilgiye göre Yüksekyayla'nın durumu iyi olduğu öğrenildi ve bulunduğu adresten alınarak yakınları tarafından Eyyübiye'deki adresine getirildi.

Olayla ilgili olarak güvenlik güçlerinin inceleme ve soruşturma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yetkililer, iddia edilen kaçırma olayı ve olayın arka planına ilişkin çalışmalarını derinleştiriyor.

İBRAHİM HALİL YÜKSEKYAYLA

İBRAHİM HALİL YÜKSEKYAYLA

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Esenyurt'ta kuyumcu tartışması silahlı saldırıya dönüştü, eczane çalışanı yarala...
images

Pamukkale Tekkeköy'de çıkan yangın müstakil evi kullanılamaz hale getirdi
images

Belediye özel kalemiyle tartışan muhtara verilen ceza adli paraya çevrildi
images

Malatya'da okul ve yurt çevrelerinde 24 saatlik geniş kapsamlı güvenlik taraması

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Giresun'da sahada budama eğitimiyle verim ve kaliteyi yükseltme çalışmaları

Esenyurt'ta kuyumcu tartışması silahlı saldırıya dönüştü, eczane çalışanı yaralandı

Karabük'te maarif orkestrası ve korosu için yol haritası çizildi

Karabük'ün üretim ve istihdamını artıracak Demirkent sanayi sitesi hazırlanıyor

TREND HABERLER

Sanmar’ın yatırımlarına 45 milyon euro: Akbank ve EBRD ortak finansmanı

Avrupa ortak duruşunu koruyor: Putin’e taviz yanlış sinyal, İran tehdidi de gündemde

nottingham'da sıcak karşılama: harry ve meghan ilk kez kamuoyunda

Manisa tiyatrosu 20. yılını 'duruş' temasıyla sahneye taşıyor

Çorum FK, Burak Yılmaz yönetiminde Çaykur Rizespor sınavına yoğun hazırlanıyor

Mardin’de sinema hareketi: Telkari ödülleri beş gün sürecek

Aydın valisi Bozyurt Horasan kazılarında geçmişin izlerini inceledi

tasfiye edilen yatırım fonlarına ilişkin düzenleme komisyondan geçti