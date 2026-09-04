Altunkaya grup Foodist İstanbul'da küresel markalarıyla öne çıktı

Altunkaya Grup fuarda:

Türkiye'nin önde gelen sanayi ve ihracat gruplarından Altunkaya Grup, İstanbul'da düzenlenen FOODIST İstanbul Fuarı'nda bünyesindeki tüm markalarıyla stant açtı. Fuar süresince grup, ziyaretçi akınına uğrayan bir alan yaratarak hem yerli hem de yabancı katılımcıların dikkatini çekti. Sunulan ürün çeşitliliği ve yenilikçi yaklaşımlar, grubun sektördeki güçlü konumunu gözler önüne serdi.

Grubun mesajı ve hedefleri:

Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, fuarda yaptığı açıklamada, 'Altunkaya Grup olarak yıllardır sürdürdüğümüz kaliteli üretim ve ihracat odaklı büyüme stratejimizin meyvelerini toplamaktan gurur duyuyoruz.' ifadelerini kullandı. Altunkaya, ülke ekonomisine katkı sağlamaya yönelik projeler kapsamında üretim, istihdam ve ihracat hedeflerinin öncelikli olduğunu vurguladı ve ürünlerin global marka haline gelmesinin kendileri için önemli bir başarı olduğunu belirtti.

İş birlikleri ve ürün gamı:

Fuar boyunca Altunkaya Grup standında; yerli ve yabancı zincir market temsilcileri, distribütörler ve sektör profesyonelleri ağırlandı. Grubun gıda ve tüketim ürünleri kategorisindeki geniş ürün yelpazesi, ziyaretçilerden olumlu geri dönüş aldı. Katılım, mevcut iş ortaklarıyla ilişkileri güçlendirme ve yeni küresel iş birlikleri kurma açısından verimli geçti.

Mahsum Altunkaya, pazarlardaki konumlarını güçlendirirken Ar-Ge ve yenilikçi ürün yatırımlarına devam edeceklerini söyledi. Grup, üretim kapasitesini ve ihracat ağını genişleterek Türkiye'nin üretim gücünü dünya pazarlarına taşımayı, istihdamı artırmayı ve böylece ülke ekonomisine yüksek katma değer sunmayı hedefliyor.

FOODIST İstanbul'daki varlık, Altunkaya Grup'un hem yerel hem de uluslararası pazarlarda sahip olduğu güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Stantta sergilenen ürünlerin aldığı ilgi, grubun gelecek planları için yeni fırsatların kapısını araladı.

ALTUNKAYA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI MAHSUM ALTUNKAYA