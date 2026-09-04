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Tır lastiğindeki alevler Osmaneli'nde kontrol altına alındı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde seyir halindeki bir tırın dorse lastiğinde yangın çıktı; Osmaneli Belediyesi itfaiyesi zamanında müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Tır lastiğindeki alevler Osmaneli'nde kontrol altına alındı

olay gelişimi:

Dün gece Bilecik ilinin Osmaneli ilçesi Selimiye Köyü mevkiinde, Bilecik-Sakarya kara yolu üzerinde seyir halindeki bir tırın dorsesinden alevler yükseldi. Sürücü Serdar T. yönetimindeki aracın plakasının 16 MCA 26 olduğu belirtildi. İlk belirlemelere göre alevlenmenin dorse lastiğinden kaynaklandığı tespit edildi.

müdahale ve söndürme çalışması:

Yangına kısa sürede müdahale eden Osmaneli Belediyesi itfaiye ekipleri, alevlerin çekici ya da diğer bölümlere sıçramasına izin vermeden kontrol altına aldı ve söndürme işlemini gerçekleştirdi. Müdahale sayesinde araçta geniş çaplı hasarın önlendiği, can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

güvenlik önlemleri ve inceleme:

Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak trafiği düzenledi ve inceleme başlattı. Yapılan ilk değerlendirmede yangının lastikten kaynaklandığı yönünde bulgu elde edilirken, olayın kesin sebebine ilişkin teknik inceleme sürdürüyor.

BİLECİK&#039;TE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN LASTİĞİ TUTUŞTU

BİLECİK'TE SEYİR HALİNDEKİ TIRIN LASTİĞİ TUTUŞTU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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