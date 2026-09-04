Serik'te gecekonduda yangın bir kişi dumandan etkilendi

Serik'te gecekonduda çıkan yangın

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Gülsün Süleyman Süral Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda, evin odalarından birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını tamamen söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen yabancı uyruklu Kasım E.'ye ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapıldı. Sağlık ekipleri, Kasım E.'nin durumunu değerlendirerek gerekli müdahaleyi sağladı.

Olayın nedeni ve yürütülen inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Ev halkı ve müdahale eden ekiplerin bilgileri doğrultusunda soruşturma sürerken, olayda can kaybı bildirilmedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma ve güvenlik tedbirleri sayesinde yangının çevreye sıçraması önlendi.

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