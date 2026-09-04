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Serik'te gecekonduda yangın bir kişi dumandan etkilendi

Antalya'nın Serik ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında dumandan etkilenen Kasım E., ambulansta müdahale edilip tedaviye alındı; itfaiye yangını söndürdü.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 11:57

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Serik'te gecekonduda yangın bir kişi dumandan etkilendi

Serik'te gecekonduda çıkan yangın

Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Yeni Mahalle Gülsün Süleyman Süral Caddesi üzerinde bulunan bir gecekonduda, evin odalarından birinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ev halkı durumu itfaiye ekiplerine bildirirken kendi imkanlarıyla ilk müdahaleyi yaptı.

Müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sevk edilen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına alarak yangını tamamen söndürdü ve soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilendiği belirlenen yabancı uyruklu Kasım E.'ye ilk müdahale olay yerinde hazır bekletilen ambulansta yapıldı. Sağlık ekipleri, Kasım E.'nin durumunu değerlendirerek gerekli müdahaleyi sağladı.

Olayın nedeni ve yürütülen inceleme:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından olay yerinde inceleme başlatıldı. Ev halkı ve müdahale eden ekiplerin bilgileri doğrultusunda soruşturma sürerken, olayda can kaybı bildirilmedi. İtfaiye ekiplerinin soğutma ve güvenlik tedbirleri sayesinde yangının çevreye sıçraması önlendi.

ANTALYA&#039;NIN SERİK İLÇESİNDE BİR GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN YABANCI UYRUKLU BİR...

ANTALYA'NIN SERİK İLÇESİNDE BİR GECEKONDUDA ÇIKAN YANGINDA DUMANDAN ETKİLENEN YABANCI UYRUKLU BİR KİŞİ, AMBULANSTA TEDAVİ ALTINA ALINDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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