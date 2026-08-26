Altyapı ve park yatırımıyla Osmangazi'nin yaşam hatları yenileniyor

Başkan vekili saha incelemelerinde çalışmaların hızını denetledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, Osmangazi ilçesinde yürütülen altyapı ve park yatırımlarını yerinde inceledi. BUSKİ Genel Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen imalatlar, Nilüferköy ve Yunuseli mahallelerinde yoğunlaşırken Başkan Vekili Biba, altyapının çevresel ve toplumsal etkilerine dikkat çekti.

Altyapı çalışmasında teknik detaylar:

Nilüferköy’de gerçekleşen kanalizasyon projesi kapsamında, atıksuyun güvenli tahliyesi için 80 santimetre ve 1 metre çapında borularla toplam 715 metre atıksu hattı imalatı gerçekleştiriliyor. Bu hatlar mevcut kollektör hattına entegre edilecek. Ayrıca Mudanya ilçesi Çağrışan Mahallesi’ne dereye deşarj edilen atıksuların olumsuz etkilerini gidermek amacıyla 50 santimetre çapında yaklaşık 500 metre kanalizasyon hattı yapılacak ve o da mevcut kollektör hattına bağlanacak.

Biba, projenin tamamlanmasıyla birlikte Osmangazi’nin Nilüferköy ve Mudanya’nın Çağrışan bölgelerinin atıksu altyapısının güçlendirileceğini, böylece dereye doğrudan deşarja son verilerek çevresel iyileşme sağlanacağını belirtti. Başkan Vekili sözlerinde, "Bu çalışmalarla şehrin damarlarını temizliyoruz" ifadesini kullandı ve Nilüfer Çayı ile diğer derelerin temiz akmasının yatırımların etkisini görünür kılacağını vurguladı.

Yunuseli mahalle parkı: tasarım ve ilerleme

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yapımı süren Yunuseli Mahalle Parkı da Başkan Vekili tarafından ziyaret edildi. Park, yaklaşık 24 bin metrekarelik alanda kuruluyor ve bunun 20 bin metrekaresi yeşil alan olacak şekilde tasarlandı. Bölgede en büyük ölçekli park olacağı belirtilen alanda yürüyüş yolları, çocuk oyun alanı, spor alanı, serbest oturma alanları ve basketbol sahası yer alacak; çevresinde otopark cepleri planlandı.

Projeye Temmuz ayında başlandığı ve kısa sürede yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlandığı kaydedildi. Yapı, sulama ve aydınlatma imalatlarının ardından peyzaj çalışmaları başlayacak; son aşamada kent mobilyaları ve oyun-sport gruplarının montajı gerçekleştirilecek. Biba, titizlikle çalışan ekiplere teşekkür ederek projenin mahalleye hayırlı olmasını diledi.

İncelemelere AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları da katıldı. Başkan Vekili Biba, çalışmaların amacının görünürlük değil etkili sonuçlar olduğunu, ekiplerin yoğun mesaisinin şehrin alt ve üstyapısına uzun vadeli katkı sağlayacağını ifade etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, OSMANGAZİ’DE İMALATI SÜREN ALTYAPI YATIRIMINI YERİNDE İNCELERKEN "BU ÇALIŞMALARLA ŞEHRİN DAMARLARINI TEMİZLİYORUZ" İFADELERİNİ KULLANDI.