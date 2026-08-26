Okullarda kapsamlı bakım ve temizlik çalışmaları Bozdoğan Belediyesi ile sürüyor

Okullar yeni döneme hazırlanıyor

Bozdoğan Belediyesi, yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ilçedeki okullarda kapsamlı bir hazırlık yürütüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri öncelikle okul bahçeleri ve çevresindeki yabani otları temizliyor, ihtiyaç duyulan alanlarda boya ve onarım işleri gerçekleştiriyor. Çalışmalar, öğrencilerin daha temiz ve düzenli ortamlarda eğitim görmesini hedefliyor.

yapılan çalışmalar:

Ekipler, okul çevre duvarları ile ortak kullanım alanlarında bakım ve peyzaj düzenlemeleri yapıyor. Okul bahçeleri temizlenip, güvenlik ve kullanım kolaylığını artıracak biçimde düzenleniyor; boyama ve mekanik onarım ihtiyaçları karşılanıyor. Bu müdahalelerle okulların fiziki şartlarının iyileştirilmesi ve yeni döneme hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.

başkanın değerlendirmesi:

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel eğitime verilen desteğin geleceğe yapılan en önemli yatırım olduğunu vurguladı. Çocuklarımızın daha temiz, düzenli ve güzel ortamlarda eğitim görmesi bizim için büyük önem taşıyor. Yeni eğitim-öğretim dönemi öncesinde ekiplerimizle okullarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için sahadayız. Eğitim kurumlarımızdan gelen talepleri imkânlarımız doğrultusunda karşılamaya, çocuklarımız ve öğretmenlerimiz için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye devam edeceğiz

Bozdoğan Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü hizmetlerin yanı sıra eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını ihtiyaçlar doğrultusunda sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

BOZDOĞAN BELEDİYESİ OKULLARDA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR