Aydın genelinde 17 ilçede eş zamanlı ulaşım çalışmaları sürüyor

Aydın genelinde yürütülen ulaşım yatırımları:

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı, kent genelinde eş zamanlı yol yapım, bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Özlem Çerçioğlu liderliğinde yürütülen program kapsamında 17 ilçenin tamamında ulaşım altyapısı güçlendiriliyor ve trafik güvenliğini artırmaya yönelik uygulamalar hayata geçiriliyor.

çalışmaların kapsamı:

Çalışmalar güncel olarak Efeler ilçesinde A1 kanal yolu, Kemer Mezarlığı, Kızılçay ve Elizdere Köprüleri ile Atatürk, Polis Okulu, Kızılçay, Zeytindalı ve Yaşar Kemal Bulvarları ile Dedekuyusu ve Ara Güler Caddelerinde; Eğrikavak, Ortaköy, Pınardere, Gölcük ve Şahnalı Mahallelerinde sürüyor. Nazilli ilçesinde 77. Sokak ile Ovacık, Semailli, Esentepe, Çotak ve Ovacık Mahallelerinde; Söke ilçesinde Güneyyaka Mahallesi'nde; Kuşadası ilçesinde Yaylaköy Mahallesi'nde; Didim ilçesinde Koca Mustafa, 6053. Aldemir ve Sarı Zeybek Caddelerinde çalışmalar yürütülüyor.

Buharkent ilçesinde Efeler Caddesi, Bozdoğan ilçesinde Atatürk Caddesi ile Kakkalan, Konaklı ve Alhisar Mahalleleri; Karacasu ilçesinde Ataköy ve Alemler Mahalleleri; Çine ilçesinde Subaşı, Tepeköy ve Yörükler Mahalleleri; Kuyucak ilçesinde Ovacık ve Yeşildere Mahalleleri; Köşk ilçesinde Kızılcaköy, Uzundere ve Ahatlar Mahalleleri; Karpuzlu ilçesinde Şenköy Mahallesi; İncirliova ilçesinde Yazıdere ve İkizdere Mahalleleri; Germencik ilçesinde Ortaklar Mahallesi; Yenipazar ilçesinde Paşaköy Mahallesi; Koçalı ilçesinde Hacıhamzalar Mahallesi; ve Nazilli ile Bozdoğan ilçeleri arasında Beğerli ile Yazıkent Mahallelerini bağlayan yolda da eş zamanlı çalışmalar gerçekleştiriliyor.

hedef ve uygulamalar:

Projelerde öncelik yol yüzeylerinin yenilenmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik uygulamalarda. Yenileme ve düzenleme çalışmalarıyla birlikte, yerel ihtiyaçlara göre yol geometrisi, kaldırım ve drenaj düzenlemeleri de yapılıyor. Bu yaklaşımla hem günlük ulaşım konforu artırılıyor hem de kaza risklerinin azaltılması hedefleniyor.

Özlem Çerçioğlu çalışmalar hakkında, "17 ilçemizin tamamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yatırım ve projelerimizi kentimizin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştiriyor, hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturuyoruz. Çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerinin programlı ve eş zamanlı müdahaleleri sayesinde kent genelinde ulaşım altyapısında kısa ve orta vadede gözle görülür iyileşmeler bekleniyor.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI ÖZLEM ÇERÇİOĞLU’NUN ÇALIŞMALARIYLA AYDIN'IN TÜM İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN YATIRIM, PROJE VE HİZMETLER DEVAM EDİYOR.