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Amanos'u aşan otoyol projesiyle İskenderun-Antakya arası seyahat 10 dakikaya inecek

Hatay'da Belen-Topboğazı tüneli ve otoyol çalışmaları Amanos'ta bin 200'ün üzerindeki personel ve 223 iş makinesiyle sürüyor; hedef 10 dakikaya inmek.

GİRİŞ: 21 Ağustos 2026 - 09:38

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Amanos'u aşan otoyol projesiyle İskenderun-Antakya arası seyahat 10 dakikaya inecek

proje kapsamında çalışan ekip ve makineler:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen Belen-Topboğazı tüneli ve otoyol inşaatında sahada yoğun bir çalışma sürüyor. Projede bin 200'ün üzerinde personel görev yaparken, 223 iş makinesi aktif olarak kullanılıyor. Ekiplerin eş zamanlı yürüttüğü çalışmalar hattın tamamlanma sürecini hızlandırmayı amaçlıyor.

belen ve derebahçe kesimindeki ilerleme:

Belen'de yer alan iki tünelden biri 793 metre, diğeri ise 778 metre uzunluğunda olarak tamamlandı. Güzergâh üzerindeki Derebahçe mevkiindeki viyadük ise 1.320 metre uzunlukta inşa edilerek projenin önemli yapı bölümlerinden biri bitirildi. Çift tüplü tünel yapılarında tünel açma ve iç donanım çalışmaları devam ediyor.

amanos tünelleri ve hedeflenen tasarruflar:

Amanos Dağları'nı aşacak T2 tünelleri sırasıyla 8.569 metre ve 8.543 metre uzunluğunda planlandı; bu tünellerde yaklaşık 1.400 metrelik bölüm tamamlandı ve tünel açma faaliyetleri sürdürülüyor. Toplamda 17 kilometre uzunluğunda ve 2x3 şeritli olacak otoyolun hizmete girmesiyle İskenderun-Antakya arasındaki seyahat süresi yaklaşık olarak 45 dakikadan 10 dakikaya düşürülecek. Projenin tamamlanmasının ekonomik etkisi olarak yıllık yaklaşık 3,5 milyar TL zaman tasarrufu ve 1 milyar TL akaryakıt tasarrufu olmak üzere toplam 4,5 milyar TL katkı öngörülüyor; ayrıca İskenderun'dan Amik Ovası'na daha hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım sağlanması hedefleniyor.

BELEN-TOPBOĞAZI TÜNELİ VE OTOYOL PROJESİ KAPSAMINDA AMANOS DAĞLARI’NDA TÜNEL AÇMA ÇALIŞMALARI...

BELEN-TOPBOĞAZI TÜNELİ VE OTOYOL PROJESİ KAPSAMINDA AMANOS DAĞLARI’NDA TÜNEL AÇMA ÇALIŞMALARI SÜRDÜRÜLÜRKEN, PROJEDE EKİPLERİN ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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