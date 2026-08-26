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Manisa'da yaz spor okulları 5 bin çocuğun katılımıyla sona erdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor'un yaz spor okulları 5 bin çocuğu sporla buluşturdu; yetkililer hedefi önce 10 bine sonra 20 bine çıkarmayı planlıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:36

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Manisa'da yaz spor okulları 5 bin çocuğun katılımıyla sona erdi

kapanış töreni ve katılımcılar:

Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, düzenlenen kapanış ve sertifika töreniyle sona erdi. Törene Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Alper Ayan, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Ata Temiz, kulüp yöneticileri, antrenörler, sporcular ve aileleri katıldı.

branşlar ve gösteriler:

Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Yaz Spor Okullarında eğitim alan çocuklar arasında karate ve cimnastik branşlarında görev alan sporcular gösteriler sundu; performanslar salonda büyük alkış topladı. Bu yıl düzenlenen organizasyonun merkez ilçelerin yanı sıra Saruhanlı, Turgutlu, Kırkağaç ve Soma ilçelerinde de uygulandığı bildirildi.

gelecek hedefler ve belediye yaklaşımı:

Törende konuşan Alper Ayan, kursların çocukların fiziksel ve psikososyal gelişimine katkı sağladığını vurguladı ve tesislerde yetenekli çocukların takip edilip Türk sporuna kazandırılacağını belirtti. Besim Dutlulu ise bu yaz dönemi için 5 bin çocuka ulaşıldığını hatırlatarak hedefin önce 10 bin, ardından 20 bin çocuk olduğunu söyledi ve emeği geçenlere teşekkür etti. Dutlulu, belediyenin önceliğinin sporu tabana yaymak ve amatör branşlara destek vermek olduğunu ifade etti.

Veliler organizasyondan memnuniyetlerini dile getirirken, çocukların hem fiziksel hem de sosyal açıdan kazanç sağladığını belirttiler ve kış döneminde de benzer programların devam etmesini talep ettiler. Program, eğitimlerini tamamlayan çocuklara sertifikalarının verilmesiyle sonlandı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZ SPOR OKULLARI, KAPANIŞ VE...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN YAZ SPOR OKULLARI, KAPANIŞ VE SERTİFİKA TÖRENİYLE TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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