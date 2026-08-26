Taksicilerden Menderes başkanvekili Şen'e ziyaret ve iş birliği çağrısı

Taksicilerden Menderes başkanvekili Şen'e ziyaret

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan ve Oda Yönetim Kurulu üyeleri, 17 Ağustos'ta, Menderes Belediye Meclisi'nde yapılan seçimle Belediye Başkan Vekilliği görevine seçilen Asuman Şen'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti. Ziyaret samimi bir ortamda gerçekleşti ve taraflar ilçenin öncelikleri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Gündem: esnafın beklentileri ve ulaşım sorunları:

Toplantıda Menderes'in gelişimi, ilçede faaliyet gösteren taksici esnafının beklentileri ile ulaşım sektöründe yaşanan sıkıntılar ele alındı. Erkan Özkan oda üyelerinin önemli bir bölümünün Menderes ve çevresinde hizmet verdiğine dikkat çekti ve ilçenin oda için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Özkan, taksici esnafının günün 24 saati sahada olduğunu belirterek, 'Taksici esnafımız şehrin nabzını tutan ve vatandaşlarımızla birebir temas halinde olan bir grup. Bizim görevimiz esnafımızdan gelen sorunları doğru mercilere taşımak ve çözüm üretmek' dedi. Ayrıca yerel yönetimlerle sürekli diyalog kurulmasının önemine dikkat çekti.

Başkan vekilinin öncelikleri ve ortak çalışma vurgusu:

Asuman Şen ziyaretten memnuniyet duyduğunu ifade ederek, yeni dönemde önceliklerinin Menderes'in gelişmesi, büyümesi ve ilçe halkının yaşam kalitesinin yükseltilmesi olduğunu belirtti. Şen, sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarıyla kurulacak diyaloga büyük önem verdiklerini ve herkese eşit mesafede olacaklarını söyledi.

Şen, taksici esnafının sahadan gelen geri bildirimlerinin yerel yönetimler açısından değerli olduğunu vurguladı ve ilçenin yararına olacak konularda ortak akılla hareket edeceklerini belirtti. Görüşmede karşılıklı iş birliği ve iletişimin sürdürüleceği mesajı öne çıktı.

Ziyaretin sonunda Oda heyeti tarafından çeşitli hediyeler takdim edildi. Başkan Özkan, taksici esnafının korsan taşımacılıkla mücadelesine dikkat çeken 'İzmir korsana hayır diyor' tişörtünü Asuman Şen'e hediye etti. Etkinlik, iyi dileklerin paylaşılması ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sonlandırıldı.

SOLDAN SAĞA: MENDERES BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ ASUMAN ŞEN, İZMİR ŞOFÖRLER VE OTOMOBİLCİLER ESNAF ODASI BAŞKANI ERKAN ÖZKAN