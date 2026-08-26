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Kıranardı'na yeni soluk: Melikgazi sosyal yaşam merkezi açılışa hazırlanıyor

Melikgazi Belediyesi, Kıranardı'na aile sağlığı merkezi, Atölye Melikgazi, Akıl Küpü Kütüphanesi ve kafeterya içeren sosyal yaşam merkezi kazandırıyor.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:56

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Kıranardı'na yeni soluk: Melikgazi sosyal yaşam merkezi açılışa hazırlanıyor

Kıranardı sosyal yaşam merkezi kısa süre içinde hizmete girecek

Melikgazi Belediyesi, ilçenin yaşam kalitesini yükseltecek yeni bir adımı Kıranardı Mahallesi'nde tamamladı. İçerisinde birden fazla işlevi barındıran merkez, yakın zamanda resmen açılacak ve mahalle sakinlerinin kullanıma sunulacak.

Tesisin sunduğu olanaklar:

Tesis, aile sağlığı merkezi, Atölye Melikgazi, Akıl Küpü Kütüphanesi ve bir kafeterya gibi birimleri bir arada bulunduruyor. Bu düzenleme, sağlık, eğitim ve sosyal etkileşimi aynı çatı altında toplamayı hedefliyor. Yapının fonksiyonel tasarımı, farklı yaş gruplarının ihtiyaçlarına yönelik planlandı.

Belediye yetkilileri, merkezde verilecek hizmetlerin 7'den 70'e herkese hitap edeceğini vurguluyor. Kafeterya ve okuma alanları, özellikle gençler ve aileler için buluşma noktası olmayı amaçlıyor. Atölye alanları ise üretken aktivitelere ve kurslara ev sahipliği yapabilecek şekilde donatıldı.

Belediye başkanının değerlendirmesi:

Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, tesisin mahalleye sağladığı katkıya dikkat çekti. Başkan Palancıoğlu, Melikgazi genelinde vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kararlı bir çalışma yürüttüklerini belirtti ve Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi'ni ekipleriyle birlikte incelediklerini aktardı.

Palancıoğlu, açılan tesislerin mahalle sakinleri tarafından yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek bunun belediyenin sosyal projelerdeki başarısını gösterdiğini söyledi. Yeni merkezin sosyal etkileşimi güçlendirip farklı kuşakların bir arada vakit geçirebileceği modern ve işlevsel bir yaşam alanı sunacağını belirtti.

Başkan ayrıca hizmet odaklı projelere devam edeceklerini vurguladı ve Kıranardı Sosyal Yaşam Merkezi'nin yakında açılacağını söyleyerek Melikgazi'ye hayırlı olması dileklerini iletti.

İLÇENİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KIRANARDI...

İLÇENİN YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRACAK ADIMLAR ATMAYA DEVAM EDEN MELİKGAZİ BELEDİYESİ, KIRANARDI MAHALLESİ’NDE YAPIMINI TAMAMLADIĞI, İÇİNDE SAĞLIK MERKEZİ, ATÖLYE MELİKGAZİ, AKIL KÜPÜ KÜTÜPHANESİ VE KAFETERYA BULUNAN SOSYAL YAŞAM MERKEZİNİN AÇILIŞINI YAKINDA GERÇEKLEŞTİRECEK.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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