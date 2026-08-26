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Sıcak havada ilaç kullananlara uzman uyarısı

Avrupa'da sıcaklığa bağlı ölümler sonrası Türkiye'de uyarı: özellikle çocuklar, yaşlılar ve belirli tansiyon veya psikiyatri ilaçları kullananlar dikkatli olmalı.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Serkan Varol

Sıcak havada ilaç kullananlara uzman uyarısı

uzmanlardan sıcak hava uyarısı:

Avrupa'da yüksek sıcaklıklara bağlı ciddi sağlık sorunları ve ölüm haberlerinin ardından, Türkiye'de de yazın uzayacağı ve önümüzdeki iki haftalık dönemde yüksek sıcaklıkların etkili olacağı bildiriliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, özellikle çocuklar, yaşlılar ve bazı ilaçları kullanan kişilerin sıcak havalarda daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

risk grupları ve belirtiler:

Özkaya, sıcak hava dalgalarının iklim değişikliğiyle birlikte daha sık ve şiddetli hale geldiğini belirterek, dışarıda uzun süre kalan oyun çağındaki çocuklar ve yaşlıların risk altında olduğunu söyledi. Zihinsel durum değişikliği, kafa karışıklığı veya kişinin kendisi gibi davranmaması gibi bulgular görüldüğünde derhal sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini aktardı.

hangi ilaçlara dikkat edilmeli:

Prof. Dr. Özkaya, bazı yaygın ilaç gruplarının vücudun sıcaklık düzenleme mekanizmalarını etkileyerek dehidrasyon veya sıcağa bağlı hastalık riskini artırabileceğini ifade etti. Uyarılan ilaç grupları şunlar:

- Diüretikler: Elektrolit dengesizliği riskini artırarak sıcak etkilerine karşı hassasiyeti yükseltebilir.

- ACE inhibitörleri ve ARB'ler: Susuzluğu tetikleyen hormonal düzeni etkileyebilir ve sıcağa bağlı sorun riskini artırabilir.

- Beta blokerler: Cilde kan akışını sınırlayarak vücudun ısıyı uzaklaştırma yeteneğini zayıflatabilir.

- Trisiklik antidepresanlar ve antikolinerjik etkili ilaçlar: Terleme ve vücudun soğuma mekanizmasını bozma potansiyeline sahiptir; bu gruba Parkinson tedavisinde, aşırı aktif mesane, bazı solunum hastalıkları ve alerji ilaçları da dahil olabiliyor.

pratik öneriler ve uyarılar:

Özkaya, sıcak havalarda risk grubundaki kişilerin gün içindeki en sıcak saatlerde dışarı çıkmaktan kaçınmaları, yeterli sıvı almaları ve kullandıkları ilaçlarla ilgili doktorlarının önerilerine uymalarının önemine dikkat çekti. Uzmanlar ayrıca ilaç doz veya kullanımının kişinin kendi kararıyla değiştirilmemesi gerektiğini belirtiyor.

Sonuç olarak, sıcak hava dalgalarında hem bireysel önlemler hem de ilaç kullananların doktorlarıyla iletişim halinde olması hayati önem taşıyor. Belirtiler ortaya çıkarsa zaman kaybetmeden en yakın acil servise başvurulmalıdır.

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE BAZI İLAÇLARI...

GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ŞEVKET ÖZKAYA, ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR, YAŞLILAR VE BAZI İLAÇLARI KULLANAN VATANDAŞLARI SICAK HAVALARA KARŞI DİKKATLİ OLMALARI KONUSUNDA UYARDI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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