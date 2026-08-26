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Sivas'ta çevre kampüsü kuruluyor: iklim değişikliği ve sıfır atık merkezi Kızılırmak'ta

Kızılırmak Proje Alanı'nda temeli atılan merkez, güneş enerjisi, yağmur suyu geri kazanımı ve uygulamalı çevre eğitimleriyle atıkları ekonomiye kazandıracak.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 15:37

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EDİTÖR: Emre Koç

Sivas'ta çevre kampüsü kuruluyor: iklim değişikliği ve sıfır atık merkezi Kızılırmak'ta

kızılırmak proje alanında çevre kampüsü:

Sivas Belediyesi tarafından Kızılırmak Proje Alanı'nda temeli atılan İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Merkezi, atık yönetimi, geri dönüşüm ve çevre eğitiminin aynı çatı altında toplandığı bir çevre kampüsü olarak planlandı. Avrupa'daki benzer merkezlerin modelini temel alan tesis, atıkların ekonomiye kazandırılmasından çocuk ve gençlere uygulamalı eğitim verilmesine kadar bir dizi faaliyeti barındıracak.

tesis bileşenleri ve işleyişi:

Proje kapsamında sıfır atık toplama merkezi, geri dönüşüm avlusu, kompost alanı, sera ve uygulamalı eğitim bölümleri oluşturulacak. Merkeze getirilen atıklar; kağıt, plastik, cam ve metal olarak türlerine göre ayrıştırılacak ve geri dönüşüme sevk edilecek. Organik atıklar ise kompostlama yoluyla toprağa geri kazandırılacak, üretilen kompostun tarım ve doğaya katkısı serada uygulamalı olarak gösterilecek.

Çevreci tasarım ilkeleri doğrultusunda tesisin enerji ihtiyacının bir kısmı güneş enerjisinden karşılanacak; yağmur suları toplanıp yeniden kullanılacak ve yapım aşamasında geri dönüşüm odaklı malzemeler tercih edilecek. Tesisin enerji tüketimi ve çevresel verileri dijital sistemlerle izlenecek, böylece performans şeffaf biçimde takip edilebilecek.

eğitim, atık miktarları ve finansman:

Merkezde kurulacak geri dönüşüm atölyeleri, amfi, toplantı salonları, park, sera ve uygulama alanları hem halka hem de okullara yönelik eğitimler için kullanılacak. Çocuklar ve gençler, atık ayrıştırma, geri dönüşüm süreçleri ve organik atıkların toprağa dönüştürülmesini uygulamalı olarak öğrenecekler.

Sivas Belediyesi son iki yılda kağıt, plastik, cam, metal, pil, tıbbi atık ve bitkisel atık yağlardan oluşan toplam 2 bin 977 ton atık topladı. Çevre bilincinin erken yaşta kazandırılması amacıyla gerçekleştirilen eğitim çalışmaları çerçevesinde 202 okulta ulaşılmak suretiyle 12 bin 468 öğrenci'ye eğitim verildi. Yeni merkezin hizmete girmesiyle bu uygulamalı eğitimlerin yıl boyunca sürdürülmesi hedefleniyor.

Projenin yapım maliyetinin %20'si Türkiye Çevre Ajansı hibesiyle, %80'i ise Sivas Belediyesi öz kaynaklarıyla karşılanacak.

Projenin önemine değinen Sivas Belediye Başkanı Dr. Adem Uzun, "Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur" diyerek merkezin çevre kültürünü toplumun tüm kesimlerine yayma hedefini vurguladı. Yeni merkez, atık yönetimini ekonomik değer yaratma ve toplum bilincini güçlendirme ekseninde bütüncül bir model olarak hayata geçirilmeye başlayacak.

SİVAS’TA KENDİ ENERJİSİNİN BİR BÖLÜMÜNÜ ÜRETECEK, YAĞMUR SUYUNU YENİDEN KULLANACAK VE ATIKLARIN...

SİVAS’TA KENDİ ENERJİSİNİN BİR BÖLÜMÜNÜ ÜRETECEK, YAĞMUR SUYUNU YENİDEN KULLANACAK VE ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASINI SAĞLAYACAK İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MERKEZİ’NİN TEMELİ ATILDI. MERKEZDE ÇOCUK VE GENÇLERE UYGULAMALI ÇEVRE EĞİTİMLERİ DE VERİLECEK.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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