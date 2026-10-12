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Amasya'da acil hattı meşgul edenlere 56 bin 469 lira ceza; asılsız çağrılar yüzde 20,81

Amasya'da 257.867 çağrının yüzde 20,81'i asılsız çıktı; 112'yi meşgul eden 3 kişiye toplam 56.469 TL idari para cezası uygulandı.

GİRİŞ: 12 Ekim 2026 - 14:03

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Amasya'da acil hattı meşgul edenlere 56 bin 469 lira ceza; asılsız çağrılar yüzde 20,81

çağrı dağılımı:

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yıl içinde toplam 257 bin 867 çağrı yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda bu çağrıların %63,55'i vakaya dönüştürülürken, %15,64'ü anonsta kapanan çağrılar olarak kayda geçti ve %20,81'i ise asılsız çağrı olarak tespit edildi. İl merkezindeki veriler, hatların önemli bir bölümünün gerçek acil durumlardan farklı nedenlerle meşgul edildiğini ortaya koyuyor.

asılsız çağrılara getirilen yaptırım:

Amasya 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Kabahatler Kanunu çerçevesinde acil çağrı hizmetini meşgul edenlere idari yaptırım uygulandığı belirtildi. Ekiplerin olay yerine gidip olayın olmadığı tespit ettiği durumlarda işlem yapıldığı ve bu kapsamda 3 kişiye kişi başı 18.823 TL olmak üzere toplam 56.469 TL idari para cezası verildiği kaydedildi.

merkezden uyarı:

Açıklamada ayrıca, 112 hattının gereksiz aramalarla meşgul edilmesinin gerçekten yardıma muhtaç kişilerin yardım almasını geciktirebileceği vurgulandı. Merkez yetkilileri, acil hattın yalnızca gerçek acil durumlar için aranması gerektiğini hatırlatarak toplumun bilinçlenmesine dikkat çekti.

Veriler, acil çağrı sistemlerinin etkinliğini korumak için hem cezai düzenlemelerin hem de kamu bilincinin önemini gösteriyor. Amasya örneği, benzer uygulamaların yerel düzeyde de takip edildiğini ve sonuç verdiğini ortaya koyuyor.

AÇIKLAMADA, &quot;112’YE YAPILAN ASILSIZ HER ÇAĞRI GERÇEKTEN YARDIMA İHTİYACI OLAN BİRİNİN YARDIMA...

AÇIKLAMADA, "112’YE YAPILAN ASILSIZ HER ÇAĞRI GERÇEKTEN YARDIMA İHTİYACI OLAN BİRİNİN YARDIMA ULAŞILMASI GECİKTİRİLEBİLİR. ACİL HATTI SADECE GERÇEK ACİL DURUMLAR İÇİN ARAYALIM" İFADELERİNE YER VERİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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