Amasya'da arı kovanında sembolik parti yarışı: amblemli petekler liderlere gidecek

Arıcılık serüveni ve hedefleri:

Yazı Bağları Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde hobi amaçlı arıcılık yapan Hüseyin Çalışkan, eşinin ve oğlunun da desteğiyle 3 yıl önce arıcılık kursu aldı. Kurs sonrasında kovanları yerleştirerek küçük ölçekli üretime başlayan Çalışkan'ın kovan sayısı bugün 35'e ulaştı. Amacı, en kaliteli balı üretmek ve arıcılığa farklı bir boyut kazandırmaktı; bu amaç doğrultusunda bir kovanın petek çıtalarına sembolik bir düzen verme fikri ortaya çıktı.

Parti amblemleri ve yarışın seyri:

Çalışkan, petek çıtalarını siyasi simgelerle şekillendirerek sembolik bir yarış başlattı. Başlangıçta AK Parti'nin ampulü, CHP'nin altı oku ve MHP'nin üç hilaliyle üç çıtayı hazırladı. İlginç seçimin duyulması üzerine Yeniden Refah Partisi Amasya İl Başkanlığı yetkilileriyle temas kuruldu ve hilal içinde başak figürünü taşıyan çıta, 15 gün sonra kovana eklendi. Çalışkan bu düzenlemeyi siyasete farklı bir tat katmak olarak tanımladı; yarış tamamen sembolik olarak, binlerce arının bulunduğu kovanlar arasında yürütüldü.

Hasat, sonuç ve hediye planı:

Kovanlar Ortaköy'e taşındı ve 7 ay sonra açılarak petekler incelendi. Sonucu değerlendiren Çalışkan, "Siyasete bal tadı kattığıma inanıyorum" diyerek projenin amacını özetledi. Çalışkan ayrıca sonuçla ilgili, "Çıtalar bana göre eşitti. Ama AK Parti ile Yeniden Refah Partisi amblemleri geniş olduğu için biraz daha fazla olmuş olabilir" şeklinde gözlemini paylaştı.

Hasat sonrası, kovanların üstünde Türk bayrağı açarak tüm partilere saygı duyduğunu belirten 49 yaşındaki Çalışkan, amblemli petekleri hatıra olarak il başkanlarına ulaştırmayı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere parti liderlerine hediye etmeyi planladığını söyledi. Proje, yerel düzeyde ilginç bir anlatı oluştururken, arıcılığın hem üretim hem de toplumsal ilgi açısından farklı yaklaşımlarla nasıl zenginleştirilebileceğine dair örnek sundu.

AMASYA'DA HOBİ OLARAK ARI YETİŞTİREN BİR VATANDAŞIN PETEK ÇITALARINI SİYASİ PARTİLERİN AMBLEMİYLE ŞEKİLLENDİRİP BİNLERCE ARI ARASINDA 7 AY ÖNCE BAŞLATTIĞI SEÇİM SONUÇLANDI.