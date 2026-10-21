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Amed maç maç ilerliyor: Besnik Hasi yalnızca Samsunspor'a odaklandı

Amed Teknik Direktörü Besnik Hasi, Samsunspor maçına tüm dikkatlerini verdiğini, maç maç ilerlediklerini ve sakat oyuncuların bireysel çalışmalarla hazırlandığını açıkladı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 15:13

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Amed maç maç ilerliyor: Besnik Hasi yalnızca Samsunspor'a odaklandı

Amed hazırlığı ve basın toplantısı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Besnik Hasi ile futbol şube sorumlusu Nedim Şimşek'in katılımıyla basın toplantısı düzenledi. Hasi, takımın Samsunspor maçına yoğun bir tempoda hazırlandığını belirterek sakat oyuncuların bireysel çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Hasi, hazırlık yaklaşımını özetlerken maçlara kısa dönemli bakmanın önemini vurguladı ve "Bugün şu anda sadece Samsunspor’a odaklıyım" ifadelerini kullandı. Teknik adam, planlamayı iki üç haftalık periyotlar yerine maç maç yapmayı tercih ettiğini yineledi.

rakip analiz ve uyarılar:

Hasi, Samsunspor'u tanımlarken rakibin oynayışındaki öngörülemezliğe dikkat çekti. "Ne yapacaklarıyla alakalı çok tehlikeli bir rakip" diyen Hasi, rakibi "yaralı hayvan" benzetmesiyle tarif ederek bunun sahada daha sert reaksiyonlara yol açabileceğini belirtti. Ayrıca Samsunspor'un yeni teknik kadrosu ve içeride oynama avantajı nedeniyle değerlendirmelerin farklılaştığını, Kasımpaşa maçından sonra takım hakkında olumlu yorumlar yapıldığını aktardı.

Hasi, stratejilerini rakibi iyi tanımaya dayandırdıklarını ve sahadaki reaksiyonları öngöremediklerini ifade etti; bu yüzden dikkatli olmalarının şart olduğunu vurguladı.

transfer politikası ve bütçe değerlendirmesi:

Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek ise transferlerin takıma uyumu ve bütçe yönetimiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Şimşek, yapılan transferlerin şu ana kadar pişmanlık yaratmadığını belirterek, "Allah’a şükür, şu ana kadar yaptığımız transferlerde ‘Keşke yapmasaydık’ dediğimiz hiçbir transferimiz yok" dedi.

Şimşek, bu sezon ekibin bütçe çerçevesinde, adeta sıfırdan takım kurularak şekillendirildiğini açıkladı ve kulübün büyük harcamalar yapmadığını vurguladı. Ayrıca eleştirinin futbolda doğal olduğunu belirterek, sonuçlara göre değerlendirmenin daha adil olacağını söyledi.

Hasi toplantının sonunda takvim önceliğini netleştirdi: önce Samsunspor, ardından Eyüpspor. Teknik direktör, Galatasaray gibi büyük rakiplerin saygı duyulan takımlar olduğunu ancak puan alma ihtimali daha yüksek olan Samsunspor ve Eyüpspor maçlarının öncelikli hedefler olduğunu ifade etti ve tekrar "maç maç" düşünme yaklaşımını benimsediğini paylaştı.

TOPLANTIDA GAZETECİLERİN SORUNLARINI YANITLAYAN BESNİK HASİ, SAMSUN MAÇINA YOĞUN BİR TEMPO İLE...

TOPLANTIDA GAZETECİLERİN SORUNLARINI YANITLAYAN BESNİK HASİ, SAMSUN MAÇINA YOĞUN BİR TEMPO İLE HAZIRLANDIKLARINI BELİRTTİ.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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