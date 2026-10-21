Italiano'dan Crystal Palace maçı öncesi: sahaya çıkacak 11 rakibe rahatsızlık verecek

Italiano: crystal palace maçı ve son 11 kararına ilişkin değerlendirme

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında yarın saat 22.00'de oynanacak Crystal Palace karşılaşması öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Italiano, rakibin Premier Lig'de önemli bir ekip olduğunu vurgularken sahaya sürecekleri kadronun da rakibe ciddi rahatsızlık verebileceğini ifade etti.

11 kararında son ana kadar bekleme nedeni:

Trabzonspor maçının üzerinden henüz 48 saat geçmiş olmasından dolayı 11 oluşturmanın kolay olmadığını belirten Italiano, kondisyon, enerji ve hissiyat gibi değişkenlerin son ana kadar takip edileceğini söyledi. Teknik adam, Hoffenheim maçında etkili olan Oh’dan ve Vlahovic’in durumundan da örnek vererek oyuncuların yolculuk, yorgunluk ve geçen mücadelelerin etkilerini dikkate alacaklarını aktardı. Italiano, bu nedenle son dakikaya kadar bekleyip en iyi kararı vereceğini belirtti ve Oh’un yarın oynayabileceğini de ekledi.

Ümit Akdağ, Ernest Poku ve kadro derinliği:

Hastalığı nedeniyle son dönemde sınırlı süre alabilen Ümit Akdağ için Italiano, oyuncunun üç haftalık hazırlık döneminde şans yakalayacağını ancak rahatsızlık nedeniyle idman kaçırdığını anlattı. Ümit’in hem 1 dakika hem de 90 dakika oynayabilecek durumda olduğunu vurgulayan İtalyan çalıştırıcı, Ernest Poku’nun da projenin önemli bir parçası olduğunu ve fırsat bulduğunda kendini göstereceğini söyledi. Italiano, yoğun fikstürde herkesin hazır olması gerektiğini, kadro derinliğinin önemine dikkat çekti.

Orkun kökçü'nün yokluğu ve miretti'nin rolü:

Takımda Orkun Kökçü’nün yokluğunun ciddi hissedildiğini söyleyen Italiano, Orkun’un sahadaki karizma, oyun okuma, kaptanlık ve son paslardaki fark yaratan özelliklerinin özlendiğini belirtti. Orkun’un topuğuna aldığı darbeyle takımda yer alamadığını ve durumunu günlük olarak takip ettiğini aktardı. Orkun’un yerine orta sahada görev yapan Fabio Miretti hakkında ise; Miretti’nin kapasite, pas kalitesi ve hareketleriyle Orkun’a benzer özellikler taşıdığını, uzaktan şut ve ceza sahası girişleriyle katkı verebileceğini ifade etti. Italiano, Miretti’nin fonksiyon ve pozisyon olarak Orkun’un boşluğunu bu periyotta doldurabileceğini söyledi.

taraftara saygı ve takım kimliği hedefi:

Italiano, siyah-beyazlı taraftarların kalite ve iyi performans görmeyi hak ettiğini vurguladı. Soyunma odasında oyuncularına taraftara duyulan saygıyı her zaman hatırlattığını söyleyen teknik direktör, 90 dakika terleyip pres yapan, gol şansı bulan ve rakibe fırsat vermeyen bir takım gösterme hedefinde olduklarını belirtti. Ayrıca göreve geldiklerinden beri en büyük hedeflerinin sahada gerçek bir Beşiktaş kimliği oluşturmak olduğunu kaydetti; mükemmelliğin anlık değil, çalışmayla yakalanacak bir süreç olduğunu söyledi.

mağlubiyet sonrası yaklaşım ve psikoloji:

Trabzonspor mağlubiyetine dair değerlendirmesinde Italiano, futbolun doğasında mağlubiyetin olduğunu ve önemli olanın yapılan analizler sonrası hataların düzeltilmesi ve maçı geride bırakmak olduğunu ifade etti. Üç gün sonra tekrar sahaya çıkılacağı için takımın kafasını rahat tutup bir sonraki maça odaklanması gerektiğini belirtti. Maç kaybetmenin moral bozukluğuna dönüşmemesi, kazandıkça da aşırı özgüvenin yakalanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Italiano, yarınki maçta iç saha avantajını kullanmak ve taraftarın desteğiyle Crystal Palace’a karşı iyi bir performans sergilemek istediklerini yineliyor; son ana kadar 11’i bekleyeceğini ancak sahaya çıkacak kadronun rakibe büyük rahatsızlık verebileceğini düşünüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi’ndeki karşılaşacakları Crystal Palace’ın çok önemli bir Premier Lig takımı olduğunu ancak sahaya çıkacakları 11 ile de rakibe tehlike oluşturabileceklerini söyledi.