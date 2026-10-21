Efsaneler Kahramanmaraş'ta: stadyumdan kitap fuarına spor buluşması

Türk futbolunun efsaneleri Kahramanmaraş’ta

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Amatör Sporlar Sezon Açılışı ve Spor Şehri Kahramanmaraş Buluşması" programı kapsamında, Türk futbolunun tanınmış isimleri Tanju Çolak, Mehmet Özdilek ve İbrahim Yattara kente gelerek bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Heyet, şehirdeki spor altyapısı ve kültürel etkinlikleri yerinde görerek spor camiasıyla bir araya geldi.

Stadyum ziyareti ve uzman değerlendirmeleri:

Programın ilk durağı, şehre kazandırılan 17 bin 500 seyirci kapasiteli Kahramanmaraş Stadyumu oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel eşliğinde gerçekleştirilen incelemede, stadyumda yürütülen çalışmalar ve tesisin şehrin spor hayatına sağlayacağı imkanlar ele alındı. Efsane futbolcular, yeni tesisi kendi deneyimleri üzerinden değerlendirip, altyapı ve taraftarı bir araya getirecek mekanların şehir için önemine vurgu yaptı.

Tanju Çolak, Kahramanmaraş’ın geçmişten bugüne gösterdiği gelişime dikkat çekerek, belediye yönetiminin yatırımlarını takdir etti: "1987 yılında Galatasaray’da oynarken Kahramanmaraşspor ile yaptığımız maçta gelmiştim ilk defa buraya. Şimdi görüyorum ki Kahramanmaraş çok değişmiş, çok gelişmiş. Kahramanmaraş için canını dişine takan bir belediye başkanı var, bu büyük bir şans." Çolak, stadyumun açılışında bir araya gelme temennisinde bulundu.

Deprem sonrası sporun rolü ve hedeflerin büyütülmesi:

Mehmet Özdilek, Kahramanmaraş ile bağının 1984 yılına dayandığını ve deprem sonrası süreçte de şehre desteğini sürdürdüğünü belirtti. Özdilek, sporun toplumun yeniden bir araya gelmesinde oynadığı rolü vurgulayarak yeni tesislerin şehirde sporun gelişimini hızlandıracağını ifade etti. Ayrıca geçmişteki stadyum koşullarıyla bugünkü yatırımlar arasındaki farkı işaret ederek, Kahramanmaraş’ın hedeflerini büyütmesi gerektiğini ve en büyük dileğinin şehrin takımlarını Süper Lig’de görmek olduğunu dile getirdi.

İbrahim Yattara ise Kahramanmaraş’a ilk gelişinin heyecanını paylaşarak, yerel takımların gelecekte Süper Lig’de mücadele etmesini diledi ve kendi kariyer hedefi olarak teknik direktörlüğü işaret etti: "Ben ilk defa geldim Kahramanmaraş’a. İnşallah Kahramanmaraş takımlarını Süper Lig’de de görürüz. Ben de teknik direktörleri olmak isterim."

Kitap fuarı ve İstiklalspor tesisleri ziyaretleri:

Stadyum incelemelerinin ardından heyet, Türkiye'nin ilk ve tek UNESCO Edebiyat Şehri Kahramanmaraş niteliğiyle düzenlenen 11. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nı ziyaret etti. Kültürel ve sportif buluşmanın aynı program içinde yer alması, şehirde spor ve kültürün birlikte anılmasının önemini öne çıkardı.

Kitap fuarı sonrasında heyet, Kahramanmaraş İstiklalspor için hazırlanan Kılavuzlu tesislerine geçerek, futbolcularla buluştu. Efsane isimler tesisleri gezip yürütülen çalışmaları yerinde inceledi ve sporcularla sohbet ederek tecrübelerini aktardı. Bu ziyaretler, hem amatör hem de profesyonel seviyedeki spor altyapısına yapılan yatırımların sahada nasıl karşılık bulacağına dair değerlendirmelere zemin hazırladı.

Programın kapanışı ve mesajlar:

Günün son bölümünde Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte efsane futbolcular, amatör ve profesyonel sporcularla bir araya gelerek soruları yanıtladı. Başkan Fırat Görgel, konukları ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirterek stadyum ve tesis yatırımlarının şehrin spor potansiyelini yükselteceğini vurguladı. Etkinlik, deneyimli futbolcuların bilgi ve gözlemlerinin yerel spor camiasına aktarılması açısından önemli bir fırsat sundu.

Genel olarak program, Kahramanmaraş’ta spor yatırımlarının ve kültürel etkinliklerin bir arada yürütülmesinin kent yaşamına katkılarını gösterirken, efsane futbolcuların katılımı şehirdeki genç sporcular için motivasyon kaynağı oldu.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN DÜZENLENEN 'AMATÖR SPORLAR SEZON AÇILIŞI VE SPOR ŞEHRİ KAHRAMANMARAŞ BULUŞMASI' PROGRAMI DOLAYISIYLA KENTE GELEN TÜRK FUTBOLUNUN EFSANELERİ TANJU ÇOLAK, MEHMET ÖZDİLEK VE İBRAHİM YATTARA, AMATÖR VE PROFESYONEL SPORCULARIN SORULARINI YANITLADI.