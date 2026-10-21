Derbiyi beklerken tempo düşmüyor: Fenerbahçe çalışmalara başladı

hazırlıklar sahada devam ediyor

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 9. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Galatasaray randevusu öncesi Can Bartu Tesisleri'nde çalışmalarına ara vermeden başladı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, takımın ritmini korumaya ve maç temposuna hazır hale gelmeye odaklandı.

antrenmanın akışı:

Seans ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle açıldı. Takım daha sonra pas organizasyonları üzerinde durdu; antrenman dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı. Uygulanan program, hem kondisyon hem de taktiksel uyum üzerinde denge sağladı.

oyuncu yönetimi ve rejenerasyon:

Dün akşam oynanan Slavia Prag maçında ilk 11'de yer alan ve 60 dakika üzeri süre alan futbolcular günü rejenerasyon çalışmalarıyla tamamladı. Teknik ekip, maç yükünü dengelemek için oyuncu dinlendirme ve toparlanma süreçlerini yakından takip ediyor.

FENERBAHÇE, TRENDYOL SÜPER LİG 9. HAFTA MAÇINDA DEPLASMANDA GALATASARAY İLE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA BAŞLADI