Dolar 50,1343 +0,02%
Euro 55,9329 -0,43%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.568,14 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Anadolu'dan masallara 60 yıl: Serpil Akyıl retrospektifi Eskişehir'de

Serpil Akyıl’ın 60 yıllık sanat yolculuğunu yansıtan 53. retrospektifi, geleneksel ve mitolojik öğelerle Eskişehir Sanat Sokağı’nda 6 Aralık 2026’ye dek.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 16:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Anadolu'dan masallara 60 yıl: Serpil Akyıl retrospektifi Eskişehir'de

Anadolu'dan masallara 60 yıl: Serpil Akyıl'ın retrospektifi

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sanatçı Serpil Akyılın altı dekadalık üretimini bir araya getiren sergiyi Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonu’nda izleyiciyle buluşturdu. 60 yıllık sanat yolculuğunu gözler önüne seren seçki, sanatçının belleğinde yer eden imgeleri ve farklı dönemlerin izlerini aynı çatı altında topluyor.

sanatında izler ve temalar:

Serpil Akyıl, sanat eğitimini Bedri Rahmi Eyüboğlu Atölyesinde almış ve uzun yıllar boyunca Anadolu Üniversitesinde öğretim üyesi olarak görev yapmış bir isim. Bu birikim sergide, geleneksel kültürün izleri, masalsı figürler ve mitolojik öğelerin çağdaş bir dil ile yorumlanması şeklinde okunuyor. Eserler, farklı toplumların yaşam biçimleri, inançları ve sanatçının kendi belleğinden süzülen görüntülerle besleniyor; özgün renk paletleri ve hayalî anlatımları öne çıkıyor.

sergi ve açılış bilgileri:

Sergi, sanatçının 53. kişisel sunumu olarak düzenlendi ve ziyaretçilere zengin bir kültürel deneyim sunmayı hedefliyor. Sanat Sokağı Geçici Sergi Salonunda kapılarını açan seçki, 6 Aralık 2026 tarihine kadar izlenebilecek. Açılışa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal, önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, sanatçı Serpil Akyıl ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Sergi, ziyaretçilere yalnızca bir retrospektif sunmakla kalmıyor; farklı dönemlerin kesiştiği bir anlatı üzerinden Anadoluluk, kolektif hafıza ve mitlerin çağdaş karşılıklarını gözler önüne seriyor. İzleyici, sergideki yapıtlar aracılığıyla sanatçının uzun soluklu üretimini dönemselleştirme ve tematik bağlamda değerlendirme fırsatı buluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASAN ÜNAL KONUŞMA YAPTI

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ HASAN ÜNAL KONUŞMA YAPTI

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gebze kültür merkezinde çocuklara coşku veren Kediler Sokağı sahnelendi
images

Atakum, İstanbul'da kırsal kalkınmadan kültüre uzanan hizmetlerini tanıttı
images

Tarsus'ta kültür ve eğlence üç günde buluştu
images

Atakum kent konseyi'nde sürekliliğe vurgu: Tuncay Seven yeniden başkan

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Köşk’ten kutsal yolculuğa dualı veda

Tarsus'ta çatı temizliği sırasında iki işçi yaşamını yitirdi

Bulut aralığından çıkan renkler İstanbul'da kartpostallık görüntüler yarattı

Aynı isimli torun ve babaanne acı tesadüfle aynı gün vefat etti

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Türkiye ve İspanya’dan sağlık teknolojilerinde bilim köprüsü kuruluyor