Zeytinin minyatürle anlatıldığı sergi Burhaniye'de ilgi gördü

Zeytinname sergisi festival programında ziyaretçiyle buluştu

Zeytinin kültürel anlatımı:

Burhaniye ilçesinde, 21. Zeytin ve Zeytinyağı Hasat Festivali kapsamında düzenlenen Zeytinname sergisi, yerel sanat ile zeytin kültürünü buluşturdu. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi Minyatür Resim Sanatı Kursu tarafından hazırlanan zeytin konulu minyatürler Belediye önünde görücüye çıktı ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Sergi, zeytinin tarihsel, ekonomik ve kültürel boyutlarını geleneksel minyatür tekniğiyle yorumlayarak, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını amaçlıyor. Sunulan çalışmalar, zeytin ağacının bereketi, emeği ve doğayla ilişkisini farklı kompozisyonlarla ele alıyor.

Kurs, katılımcılar ve mesaj:

Ressam Figen Köprülü, serginin devam eden kurs çalışmalarının Tarihi Atatürk İlkokulunda sürdüğünü belirtti ve şunları söyledi: "Tablolar, zeytinin yalnızca bir tarım ürünü olmadığını, aynı zamanda tarihimizin, kültürümüzün, ekonomimizin ve yaşam geleneğimizin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamaktadır. Zeytin ağacının binlerce yıllık yolculuğunu, bereketini, emeğini, doğayla olan bağını ve insanlık tarihindeki yerini farklı kompozisyonlar ve sanatsal yorumlarla ele aldık. 30 kursiyerimizin emeği ve birbirinden farklı minyatür çalışmalarıyla hayat bulan Zeytinname, geleneksel sanatlarımızın günümüzde de yaşatılabileceğini ve çağdaş bir anlatımla gelecek nesillere taşınabileceğini göstermektedir. Sergimize gösterilen yoğun ilgi, ziyaretçilerimizin beğenileri ve kursumuza katılmak isteyen sanatseverlerin ilgisi bizlere büyük mutluluk ve gurur verdi. Burhaniye’nin zeytin kimliğini sanatla buluşturduğumuz bu anlamlı projede emeği geçen tüm kursiyerlerimize, destek veren kurum ve kuruluşlarımıza, Burhaniye Belediyemize ve festival organizasyonunda emeği bulunan herkese teşekkür ediyoruz. Burhaniye Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde minyatür sanatı eğitimlerimiz, farklı konu ve tekniklerde yeni çalışmalarla devam etmektedir. Bizler inanıyoruz ki; zeytin ağacı kökleriyle geçmişe, dallarıyla geleceğe uzanır. Sanat ise bu köklerden beslenerek kültürümüzü yaşatır".

Sergi, Burhaniye'nin zeytin odaklı kimliğini sanatsal bir dille görünür kılarken, kursun sürdürülmesi ve gelecekte benzer projelerin hayata geçirilmesi için de bir zemin oluşturdu.

RESSAM FİGEN KÖPRÜLÜ