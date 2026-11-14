Reisdere’de eğitim için yeni bir mekân: Selman Gülvardar anısına ek hizmet binası açıldı

Açılış töreni:

İzmir’in Çeşme ilçesinde, Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Reisdere Ek Hizmet Binası 13 Kasım Cuma günü düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende Çeşme Kaymakamı Mehmet Maraşlı’nın eşi ve 'Hayatın Anlamı Kitap' projesinin koordinatörü Arzu Güleryüz Maraşlı, Çeşme İlçe Millî Eğitim Müdürü Şahan Çöker, Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ali Rıza Doğruyol, hayırsever Nurten Gülvardar, kurs eğitmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş yer aldı.

Binanın yenilenme süreci ve amaçları:

Hayırsever Nurten Gülvardar tarafından babası Selman Gülvardar anısına tadilat ve tefrişatı üstlenilen ek hizmet binasında üç sınıf bulunuyor. Çeşme Halk Eğitimi Merkezi yetkilileri, binanın kursiyerlere daha düzenli ve donanımlı bir öğrenme ortamı sağlamak üzere yenilendiğini vurguladı. Müdür Ali Rıza Doğruyol açılış konuşmasında süreci bir masala benzetti ve Gülvardar’ın proje için gösterdiği bağlılığı ön plana çıkardı.

Gülvardar’ın motivasyonu ve mesajı:

Nurten Gülvardar, binayı Ali Rıza Doğruyol aracılığıyla öğrendiğini belirterek kitap okumaya duyduğu ilgiyi ve Arzu Güleryüz Maraşlı’nın yürüttüğü 'Hayatın Anlamı Kitap' projesine olan desteğini anlattı. Gülvardar, kursiyerlerin birbirlerine sevgi ve saygıyla yaklaştıklarını, birlikte öğrenip üretmelerinin kendisini mutlu ettiğini ifade etti. Babası hakkında ise şu sözleri paylaştı: 'Çok sevgi dolu bir insandı ve bilirdim ki o arkamdayken bütün dünya bir araya gelse bana hiç kimse zarar veremez.' Gülvardar, yaşayanlara sevdikleriyle vakit geçirmeyi ertelememeleri çağrısında bulundu.

Tören sırasında Arzu Güleryüz Maraşlı ile Şahan Çöker tarafından Gülvardar’a plaket ve çiçek takdim edildi. Açılış kurdelesinin kesilmesini takiben katılımcılar sınıfları ve binadaki kitaplığı gezdi.

Bağış ve kapanış:

Arzu Güleryüz Maraşlı, beraberinde getirdiği kitapları binadaki kitaplığa bağışladı. Etkinlik, Leyla Ildır yönetimindeki Çeşme Halk Eğitimi Merkezi Korosu’nun seslendirdiği şarkılar ve ikramlarla son buldu. Yeni açılan ek hizmet binasının kursiyerlere düzenli bir eğitim alanı sunması ve kitaplıktaki kaynaklarla okuma alışkanlığını teşvik etmesi hedefleniyor.

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