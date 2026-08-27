Ankara Keçiörengücü ile Ümraniyespor maçını Çopur yönetecek

maç detayları:

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Ankara Keçiörengücü, cuma günü saat 19.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak.

hakem ve yardımcıları:

Karşılaşmanın baş hakemi olarak Muhammet Alperen Çopur görevlendirildi. Çopur'un yardımcılıklarını Barış Çiçeksoyu ile Harun Reşit Güngör yapacak.

maçın önemi ve görev dağılımı:

Haftanın dördüncü maçında hakem ataması, karşılaşmanın akışını ve disiplin yönetimini doğrudan etkileyecek. Çopur'un yönetiminde oyuncu güvenliği ve müsabaka düzeni ön planda olacak.

TRENDYOL 1. LİG’İN 4. HAFTASINDA OYNANACAK OLAN ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-ÜMRANİYESPOR MAÇININ HAKEMİ MUHAMMET ALPEREN ÇOPUR OLDU.