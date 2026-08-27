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Deniz korumasında yeni adım: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Akdeniz Koruma Vakfı protokol imzaladı

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Akdeniz Koruma Vakfı, Ege ve Akdeniz'te deniz biyoçeşitliliği ve sürdürülebilir balıkçılık için 5 yıllık protokol imzaladı.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Deniz korumasında yeni adım: Tarım ve Orman Bakanlığı ile Akdeniz Koruma Vakfı protokol imzaladı

Yeni iş birliği sahadan Ankara'ya uzandı

Muğla’nın Gökova Körfezi ve Göcek koyları başta olmak üzere uzun yıllardır sürdürülebilir balıkçılık, Akdeniz keşiş foku ve kum köpek balığı izleme çalışmalarıyla öne çıkan Akdeniz Koruma Derneği’nin saha deneyimi, bu kez kurum düzeyinde bir protokolle genişliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Akdeniz Koruma Vakfı arasında imzalanan bu anlaşma, denizleri koruma çabalarını daha koordineli bir zemine taşıyor.

Protokolün kapsamı:

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü ile yapılan iş birliği, Ege ve Akdeniz kıyılarında denizel biyoçeşitliliğin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amaçlarını içeriyor. İş birliği; keşiş foku ve kum köpek balığı izleme projelerinden deniz çayırı araştırmalarına, ortak koruma ve izleme çalışmalarına kadar uzanan bir dizi faaliyeti kapsıyor.

İmzalar ve süre:

Ankara’da gerçekleştirilen törende protokole, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz ile Akdeniz Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Ali Kızılkaya imza attı. Taraflar, iş birliğini 5 yıllık bir çerçeveye bağladı ve uygulama aşamalarının koordinasyonunu kamu kurumları ile sivil toplumun ortak sorumluluğu olarak tanımladı.

Beklenen katkılar:

Kamu kurumlarının koordinasyon gücü ile sivil toplumun saha deneyiminin birleşmesi, denizlerdeki doğal zenginliklerin korunmasına yönelik uygulamalı çözümler üretme potansiyelini artırıyor. Protokol, izleme, koruma ve sürdürülebilir yönetim uygulamalarının yaygınlaştırılmasıyla bölgesel ekosistemlere somut katkı sağlamayı hedefliyor.

TARIM BAKANLIĞI İLE AKDENİZ KORUMA VAKFI ARASINDA PROTOKOL

TARIM BAKANLIĞI İLE AKDENİZ KORUMA VAKFI ARASINDA PROTOKOL

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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