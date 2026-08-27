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Osmanelispor ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehir Anadolu S.F. ile eşleşti

Bilecik'i 2026-2027 sezonunda PGL'de temsil edecek Osmanelispor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu'nda 16 Eylül'de Eskişehir Anadolu S.F. ile karşılaşacak.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:57

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Osmanelispor ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehir Anadolu S.F. ile eşleşti

Osmanelispor Ziraat Türkiye Kupası'nda Eskişehir Anadolu S.F. ile eşleşti

Bilecik'i 2026-2027 futbol sezonunda Profesyonelliğe Geçiş Ligi'nde (PGL) temsil edecek Osmanelispor, Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekiminde Eskişehir Anadolu S.F. ile karşılaşmaya hak kazandı. Kur'a, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

maçın takvimi ve yerel detaylar

1. Eleme Turu'nda eşleşmeler tek maç usulüne göre belirlendi; tur maçları 15, 16 ve 17 Eylül tarihlerinde oynanacak. Osmanelispor-Eskişehir Anadolu S.F. müsabakası 16 Eylül çarşamba günü Osmaneli İlçe Stadı'nda yapılacak. Kuraya, bu sezon profesyonel takımı olmayan illerden 20 PGL takımı ve TFF 3. Lig'de mücadele edecek 20 ekip katıldı.

kulübün yorumu ve yerel beklenti

Kur'a sonrası bir değerlendirme yapan Osmanelispor Kulüp Başkanı Akın Okumuş, sonucun Bilecik ve ilçelerine hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başkanın sözleri, kulüp yönetiminin ve taraftarın kupa mücadelesine verdiği önemi yansıtıyor. Tek maç formatı, ev sahibi avantajını ve hazırlık sürecinin önemini öne çıkarırken, Osmanelispor için bu karşılaşma hem PGL'de temsil iddiasını pekiştirme hem de ilçe düzeyinde moral sağlama fırsatı sunuyor.

Takımlar için kısa süren hazırlık dönemi ve kupa atmosferi göz önüne alındığında, Osmanelispor cephesi saha ve seyirci avantajını en iyi şekilde kullanmayı hedefleyecek. Maçın sonucu, kulübün sezon başındaki ivmesini belirlemede etkili olabilecek bir gösterge niteliği taşıyor.

OSMANELİSPOR&#039;UN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

OSMANELİSPOR'UN ZİRAAT TÜRKİYE KUPASINDAKİ RAKİBİ BELLİ OLDU

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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