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Bursa'nın gururu Mine Türker Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Mine Türker, Taranto'daki 2026 Akdeniz Oyunları'nda bocce volo basamak disiplininde altına iki sayı farkla kaybederek gümüş madalya elde etti.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 14:48

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Bursa'nın gururu Mine Türker Akdeniz Oyunları'nda gümüş madalya kazandı

Mine Türker taranto'da gümüş madalya kazandı:

Bursa Büyükşehir Belediyesporlu sporcu Mine Türker, İtalya'nın Taranto kentinde düzenlenen 2026 Akdeniz Oyunlarında bocce volo basamak disiplininde önemli bir derece elde etti. İlk kez katıldığı organizasyonda madalyaya uzanan Türker, Türkiye ve Bursa'ya değerli bir başarı armağan etti.

yarışma ve sonuç:

Final müsabakasında üstün bir performans sergileyen Türker, yarış sonunda altın madalyayı sadece iki sayı farkla kaçırdı ve gümüş madalyanın sahibi oldu. Sporcu daha önce de dünya ikinciliği elde etmiş olup, bu sonuç kariyerindeki istikrarı sürdürdüğünü gösterdi.

bursa ve kulüp için önemi:

Bu başarı, hem Bursa Büyükşehir Belediyespor kulübü hem de kent adına önemli bir gösterge niteliğinde. Türker'in elde ettiği madalya, yerel spor yatırımlarının ve sporcuların uluslararası arenadaki rekabet gücünün somut bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Mine Türker'in Taranto'daki performansı, kısa vadede kulüp ve şehir basınında öne çıkan bir gelişme olurken, sporcunun uluslararası müsabakalardaki tecrübesi ve ilk kez katıldığı Akdeniz Oyunları'ndaki derecesi ilerleyen dönemler için beklentileri yükseltiyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU MİNE TÜRKER, İTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 AKDENİZ OYUNLARI’NDA...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPORLU MİNE TÜRKER, İTALYA’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN 2026 AKDENİZ OYUNLARI’NDA TÜRKİYE’YE VE BURSA’YA GÜMÜŞ MADALYA GURURU YAŞATTI.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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