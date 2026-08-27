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Dalgalara karşı bir kilometrelik savunma: Karasu'da sahil koruma duvarı tamamlanıyor

Karasu'da kıyı erozyonuna karşı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından inşa edilen 840 metrelik, 5 metre yüksekliğindeki duvar tamamlanıyor.

GİRİŞ: 27 Ağustos 2026 - 15:01

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EDİTÖR: Aslı Han

Dalgalara karşı bir kilometrelik savunma: Karasu'da sahil koruma duvarı tamamlanıyor

Karasu sahilinde koruma duvarı çalışmalarında son aşamaya gelindi:

Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan kıyı erozyonu sonrası Nisan ayında başlatılan Sahil Koruma Duvarı projesinde beton imalatı tamamlanmak üzere. Yapılan çalışma ile yaklaşık 1 kilometrelik sahil şeridi erozyon tehlikesinden kurtarılacak ve hem kamusal alanlar hem de özel mülkler korunacak.

Neden inşa edildi:

Karasu Mahallesi'nde dalgaların tahribatı sonucunda bir siteye ait havuz ve villalar yıkılma riskiyle karşı karşıya kalmış, yaşanan mağduriyet üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı devreye girerek sahili koruma altına almak amacıyla projeyi başlatmıştı. Bölge halkı, önlem alınmasının ardından rahat nefes alıyor.

Nasıl bir koruma sağlanacak:

Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, duvarın zeminden 2,5 metre aşağıya indiğini ve zeminin üstünde de 2,5 metre yükseldiğini, toplam yüksekliğin 5 metre olduğunu, uzunluğunun ise 840 metre olduğunu belirtti. Kır, "Bu duvarın gayesi sahilimizdeki erozyonu önlemekti. Duvarın hemen arkasında vatandaşlarımızın tapulu arsaları var. Hem onlar koruma altına alındı hem de sahilimizin daha fazla erozyona uğramaması noktasında iyi bir hizmet oldu." dedi.

Beton duvar imalatı tamamlandığında duvarın bir tarafına taş dolgu, diğer tarafına kum dolgu yapılacak. Tamamlandığında alanın yeniden güzel bir plaj haline gelmesi hedefleniyor; proje sayesinde yaklaşık bir kilometrelik sahil şeridi erozyon tehlikesinden kurtarılmış olacak ve bölge halkının tapulu arsaları korunmuş olacak. Yetkililer ve çalışma ekibi halk tarafından teşekkürle karşılanıyor.

Dalgalar evleri yutmadan 1 kilometrelik duvar çekildi

Dalgalar evleri yutmadan 1 kilometrelik duvar çekildi

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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