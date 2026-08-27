oskar: kendi hikâyemi yazmak ve adımı markalaştırmak istiyorum

Oskar'ın transferi ve ilk izlenimler:

Süper Lig ekiplerinden Samsunsporun yeni transferi Oskar Ohlenschlaeger, kulübe katılmasının ardından ilk sözlerinde kimliği ve beklentilerini net biçimde ifade etti. "Yeni Holse değilim. Kendi adımı daha büyük bir marka hâline getirmek ve kendi hikâyemi yazmak istiyorum" diyerek, kendisinden yapılacak karşılaştırmalara uzak durduğunu belirtti. Türkiye’ye ilk kez geldiğini vurgulayan Oskar, kulüpte ve şehirde aldığı sıcak karşılamanın kendisini memnun ettiğini söyledi.

Adaptasyon süreci ve kulüp ortamı:

Oskar, Türkiye deneyiminin kendisi için yeni bir sayfa açtığını belirtti: "Daha önce Türkiye’ye hiç gelmemiştim ancak ilk izlenimlerim çok olumlu. Başta başkanımız olmak üzere tüm kulüp çalışanları bizi çok sıcak karşıladı ve kendimizi evimizde hissettirdik." Bu ifadeler, oyuncunun kısa vadede fiziksel ve mental adaptasyon konusunda olumlu bir ortam bulduğunu gösteriyor. Oskar, bu sıcak karşılamanın performansına da olumlu yansıyacağını düşündüğünü aktardı.

Oyun özellikleri ve saha içi kimliği:

Sahada ağırlıklı olarak 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan Oskar, kendisini hücum yönü güçlü bir orta saha oyuncusu olarak tanımladı. "Beni daha çok hücumu düşünen bir orta saha oyuncusu olarak göreceksiniz. İkili mücadelelere girmeyi, önde baskı yapmayı ve tempolu koşuları seviyorum. Aynı zamanda gol atarak ve asist yaparak takıma katkı sağlamak istiyorum" sözleri, oyuncunun hem yaratıcı hem de presle katkı veren bir profil sunduğunu ortaya koyuyor.

Geçmiş deneyim ve saha hedefleri:

Profesyonel kariyerine 18-19 yaşlarında Danimarka 1. Ligi’nde başladığını söyleyen Oskar, sonrasında Norveç’in en üst liginde forma giydiğini ve orada "harika bir 1,5 yıl" geçirdiğini aktardı. Bu dönemlerin kendisini daha büyük sahnelere taşımaya hazırladığına inanan oyuncu, "Şimdi ise bir sonraki meydan okumaya, daha büyük bir ligde ve daha büyük bir sahnede kendimi kanıtlamaya hazırım" ifadesini kullandı. Ayrıca Samsunspor’un ligin zirvesini ve Avrupa’yı hedefleyen bir kulüp olmasının transfer kararında etkili olduğunu belirterek, burayı doğru adres olarak gördüğünü vurguladı.

Holse görüşmesi ve taraftara mesajı:

Transfer sürecinde Carlo Holse ile konuştuğunu aktaran Oskar, Holse’den Samsunspor hakkında olumlu görüşler aldığını söyledi: "Başkanımız bana, ‘Carlo seni arayacak’ dedi. Ardından Carlo Holse ile konuşup kulüp hakkında bilgi aldım. Bana sadece güzel şeylerden bahsetti. Taraftarların onu çok sevdiğini biliyorum. Umarım ben de onun yokluğunu aratmam." Son olarak taraftara doğrudan seslenen oyuncu, stadyum atmosferini merak ettiğini belirterek, "Taraftarlarımızla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Stadyumumuzun ve taraftarlarımızın videolarını izledim. Onların önünde sahaya çıkacak olmak beni heyecanlandırıyor. Benden büyük başarılara imza atmamı bekleyebilirler" dedi.

OSKAR HLENSCHLGER,