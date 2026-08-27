Antalya'da kavşakta çarpışma: motosikletli yola savruldu

Herford ve Hisar kavşağındaki çarpışma güvenlik kamerasında

Antalya'da Herford Caddesi ile Hisar Caddesi'nin kesişiminde meydana gelen kazada bir motosiklet ile bir otomobil çarpıştı. Olay anı, yakınlardaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

kaza detayları:

Çarpışma, Ayşegül S. idaresindeki 07 BBS 430 plakalı motosiklet ile Serkan G. yönetimindeki 07 MHM 85 plakalı otomobil arasında gerçekleşti. Görüntülerde motosikletlinin çarpmanın etkisiyle yola savrulduğu görülüyor.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsüne olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; yetkililer, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığını bildirdi.

ANTALYA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞMASI SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI. KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI.