İlçe başkanlığı görevini bırakan Sezer Köroğlu: aileme zaman ayırıyorum

Sezer Köroğlu görevinden ayrıldığını açıkladı

AK Parti Zonguldak Merkez İlçe Başkanı Sezer Köroğlu, parti binasında gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından ilçe başkanlığı görevinden kendi talebiyle ayrıldığını duyurdu. Köroğlu, kararının kişisel öncelikleri ve aile sorumluluklarıyla ilgili olduğunu belirtti.

Kararın gerekçesi:

Köroğlu açıklamasında, alınan kararın kendisi için kolay olmadığını vurguladı ve kararının arkasında herhangi bir kırgınlık ya da dargınlık bulunmadığını söyledi. "Bu kararın ardında ne bir kırgınlık ne bir dargınlık var. Sadece hayatımda ihmal ettiğimi düşündüğüm bazı sorumluluklarım var. Şimdi biraz da onların hakkını ödeme zamanı" sözleriyle tercihinin gerekçesini paylaştı.

Görev süresi boyunca teşkilat içinde gece gündüz çalıştığını belirten Köroğlu, emek veren tüm isimlere teşekkür etti. Özellikle milletvekilleri Ahmet Çolakoğlu, Muammer Avcı ve Saffet Bozkurt ile yönetim kurulu, belediye ve il genel meclisi başkanları, mahalle ve köy teşkilatları, kadın ve gençlik kollarına şükranlarını sundu.

Veda ve teşekkürü:

Köroğlu, açıklamasını partililere ve ailesine yönelik teşekkürlerle sürdürdü; zorlu süreçte gösterilen sabır, anlayış ve fedakârlık için eşine, çocuklarına ve ailesine özel minnettarlığını dile getirdi. Ayrılığın yalnızca bir makam vedası olduğunu belirterek, partisine bağlılığının sürdüğünü ifade etti.

Görevden ayrılışını şöyle özetledi: "Ben görevden ayrılıyorum, davamdan değil. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüdüğümüz bu kutlu davaya olan inancım ve bağlılığım dün neyse bugün de aynı, yarın da aynı olacaktır. Çünkü biz makamlar için değil, millet için yola çıktık."

Kapanışta Köroğlu, partililerden helallik isteyip salondan alkışlarla uğurlandı ve sözlerini "Görev biter dava bitmez, makamlar değişir dostluklar değişmez. Yollar ayrılır belki ama gönüller ayrılmaz" diyerek tamamladı.

AK PARTİ ZONGULDAK MERKEZ İLÇE BAŞKANI SEZER KÖROĞLU, PARTİ BİNASINDA DÜZENLEDİĞİ TOPLANTIYLA GÖREVİNDEN KENDİ İSTEĞİYLE AYRILDIĞINI AÇIKLADI. KARARININ ARKASINDA HERHANGİ BİR KIRGINLIK OLMADIĞINI VURGULAYAN KÖROĞLU, DAVAYA VE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’A OLAN BAĞLILIĞININ SÜRECEĞİNİ BELİRTTİ.