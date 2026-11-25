Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mareşal Halife Hafter'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, diplomatik temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanı Mareşal Halife Hafter ve beraberindeki heyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

görüşmeye katılan yetkililer:

Toplantıda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran da hazır bulundu. Kabuller, genellikle ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

ziyaretin çerçevesi:

Hafter ve heyeti Ankara'da diplomatik temaslarda bulunmak üzere bulunuyor; kabul, iki taraf arasındaki iletişim kanallarının işletildiği üst düzey bir görüşme olarak kayda geçti. Resmi açıklamalarda toplantının ayrıntılarına dair hususlar sınırlı tutuldu.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN, LİBYA ULUSAL ORDUSU GENEL KOMUTANI MAREŞAL HALİFE HAFTERİ KABUL ETTİ.