ziyaret ve program:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, resmi ziyaret kapsamında Avustralya'nın Sydney kentinde temaslarını sürdürdü. MIKTA 12. Parlamento Başkanları Toplantısı için gelen heyette AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, AK Parti Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan, DEM Parti Batman Milletvekili Mehmet Rüştü Tiryaki, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, Türkiye’nin Canberra Büyükelçisi Ufuk Gezer ve Türkiye’nin Sydney Başkonsolosu Emre Özkan de bulundu.

Kurtulmuş ve heyeti, Gelibolu Türk Kültür Vakfı ve Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek Sydney'deki Türk toplumu temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda diasporanın Türkiye ile ilişkilerdeki rolü ve yurt dışında yaşayan vatandaşların taleplerinin giderilmesi öncelikli konular olarak gündeme getirildi.

terörsüz Türkiye vizyonu:

Kurtulmuş, konuşmasında Türkiye’nin ikinci asrının en büyük projelerinden biri olarak tanımladığı Terörsüz Türkiye hedefinde "büyük mesafe katettiklerini" belirtti. Cumhuriyetin ilk asrında en önemli sorunun terör olduğunu vurgulayarak, yaklaşık yarım asırlık sürede çok sayıda kayıp yaşandığını ve kaynakların buna yönlendirildiğini hatırlattı.

Kurtulmuş, terör nedeniyle "Türkiye’nin ayaklarına vurulan prangadan sadece Türkiye düşmanlarının kazandığını" ifade ederek; artık birinci asrın en büyük problemini çözme yönünde adımlar atıldığını söyledi. Mecliste kabul edilen düzenlemelere de işaret eden Kurtulmuş, bu sürece siyasi partilerin tam destek verdiğini ve Meclis'te 467 oyla alınan kararın milletin desteğini yansıttığını kaydetti.

bölgesel etkiler ve diasporaya mesaj:

Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye'nin sadece Türkiye için değil, Irak, Suriye ve bölgedeki diğer ülkelere de olumlu yansımaları olacağını ve bölgenin daha güvenli bir noktaya taşınacağını söyledi. İç kaleyi tahkim etmenin önemine vurgu yaparak, yurt dışındaki Türk toplumunun Türkiye'nin "millet varlığı"nın bir parçası olduğunu belirtti.

Avustralya ile tarihsel bir dostluk köprüsü bulunduğunu ifade eden Kurtulmuş, devlet kurumlarının diasporayla iletişimini güçlendirmeye devam edeceklerini; büyükelçilik ve başkonsolosluğun kapılarının her zaman açık olduğunu dile getirdi. Ayrıca konuşmasında savunma ve teknoloji alanındaki gelişmelere değinerek, insansız savaş uçağı Kızılelmanın kabul testlerinin tamamlanıp TSK envanterine girmesini önemli bir adım olarak nitelendirdi.

yerel temaslar ve sosyal ziyaretler:

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Gelibolu Türk Kültür Vakfı kampüsünde Gelibolu Camii ve Gelibolu Huzurevi'ni de ziyaret etti. Ziyarette, diaspora temsilcilerine yönelik konuşmaların ardından topluma katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Huzurevi sakinleriyle buluşmasında Türkiye'den selam getirdiklerini ileten Kurtulmuş, onlara sağlık ve afiyet diledi. Konuşmasında ayrıca 86 milyonluk Türkiye nüfusunu ana çekirdek; diasporayı ise bu çekirdeğin genişleyen parçası olarak tanımlayarak birlik ve dayanışma çağrısı yaptı.

Toplantı ve ziyaretler, hem Türkiye'nin iç güvenlik hedeflerinin hem de yurtdışındaki topluluklarla ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik mesajlar içerdi; Kurtulmuş, bu sürecin barış ve kardeşlik ekseninde ilerleyeceğine vurgu yaptı.

TBMM BAŞKANI NUMAN KURTULMUŞ, GELİBOLU TÜRK KÜLTÜR VAKFI VE GENÇLİK MERKEZİNİ ZİYARET EDEREK TÜRK TOPLUMU TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ.