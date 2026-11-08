Ankara'da iki ilçede eş zamanlı baskın: 18 kilo 665 gram uyuşturucuya el konuldu

Ankara'da eş zamanlı narkotik operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Kasım 2026 tarihinde Çankaya ve Mamak ilçelerinde uyuşturucu ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında toplam 18 kilo 665 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

ele geçirilen maddeler ve ekipmanlar:

Soruşturma sonucunda tespit edilen ve ele geçirilen maddeler arasında 13 kilo 223 gram esrar ile 5 kilo 442 gram kokain yer aldı. Ayrıca operasyonlarda 44 adet sentetik ecza, 1 tabanca ve 8 tabanca fişeği de bulundu.

şüpheli ve yürütülen işlemler:

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçu kapsamında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi. Cumhuriyet başsavcılığı ve emniyet birimlerinin yürüttüğü soruşturma kapsamında delillerin değerlendirilmesine devam ediliyor.

Yetkililer, ele geçen miktarın dağıtım ağı ve bağlantıların aydınlatılması için operasyonun genişletilebileceğini belirtti; soruşturmanın seyriyle ilgili yeni gelişmeler kamuoyuna aktarılacak.

Ankara’da narkotik operasyonu: 18 kilo 665 gram uyuşturucu ele geçirildi