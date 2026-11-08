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Başkan Bingöl halk buluşmasında komşuların taleplerini dinledi, çözüm sözü verdi

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, kasım ayı Halk Buluşması'nda vatandaşların taleplerini dinleyip kayıt altına aldı ve çözüm yollarını paylaştı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 13:30

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EDİTÖR: Selin Yıldız

Başkan Bingöl halk buluşmasında komşuların taleplerini dinledi, çözüm sözü verdi

Halk buluşması toplantısı

Tuzla Belediye Başkanı Av. Eren Ali Bingöl, kasım ayının ilk Halk Buluşması'nda çok sayıda komşusuyla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar talep, öneri ve şikâyetlerini doğrudan başkana iletti. Toplantı, halkla doğrudan iletişimi güçlendirmek ve yerel yönetimin önceliklerini vatandaşın beklentileriyle örtüştürmek amacıyla düzenlendi.

Toplantıda ele alınan konular:

Başkan Bingöl, gelen her talebi tek tek dinledi ve iletilen konular hakkında anında değerlendirmelerde bulundu. Vatandaşların talepleri üzerinde yapılan kısa değerlendirmelerin ardından çözüm önerileri paylaşıldı ve önceliklendirme sürecine ilişkin bilgiler aktarıldı. Etkinlikte altyapı, çevre, sosyal hizmetler ve yerel düzenlemeler gibi gündemdeki konuların yanı sıra gündelik yaşamı etkileyen küçük ölçekli talepler de masaya yatırıldı.

Katılım, kayıt ve ilgili birimler:

Belediye başkan yardımcıları ve müdürlerin de katıldığı buluşmada belediye personeli vatandaşların ilettiği talep ve şikâyetleri kayıt altına aldı. Bu kayıtlar aracılığıyla taleplerin takibi sağlanacak ve ilgili birimlerle koordinasyon sağlanarak çözüme ulaştırılması hedeflenecek. Toplantıda yer alan kayıt sürecine katkıda bulunan birimler arasında Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü öne çıktı.

Başkan Bingöl, buluşma öncesinde vatandaşları "Söz senin, Tuzla hepimizin" mesajıyla davet etmişti; toplantı boyunca bu yaklaşım doğrultusunda komşuların görüşlerine öncelik verildi ve yönetime doğrudan geri bildirim sağlandı.

Başkanın değerlendirmesi ve teşekkür:

Buluşmanın ardından değerlendirme yapan Bingöl, "Halk Buluşmamızda Tuzlalı komşularımızla bir araya gelerek talep, öneri ve şikâyetlerini tek tek dinledik. Tuzla’mız için komşularımızın sesine kulak vermeye, birlikte çözüm üretmeye devam edeceğiz. Katılım sağlayan tüm komşularıma yürekten teşekkür ediyorum, Tuzla hepimizin" ifadelerini kullandı. Ayrıca toplantıda görev alan personele teşekkür ederek hatıra fotoğrafı çektirdi ve emeklerinden dolayı belediye çalışanlarının gayretini vurguladı.

Toplantı sonunda alınan kayıtların değerlendirilmesiyle öncelikli talepler için yol haritası oluşturulacak ve vatandaşlara takip süreçleri hakkında bilgi verilecek. Bu yaklaşım, belediye yönetiminin şeffaflık ve katılımcılık ilkelerini güçlendirmeye dönük adımlarının bir parçası olarak sunuldu.

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, KASIM AYININ İLK HALK BULUŞMASI’NDA VATANDAŞLARLA BİR...

TUZLA BELEDİYE BAŞKANI AV. EREN ALİ BİNGÖL, KASIM AYININ İLK HALK BULUŞMASI’NDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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