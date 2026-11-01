Gençlerin sahadaki gücü Lefke'de öne çıktı

Etkinlik ve katılım:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı ve Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu liderliğinde gerçekleştirilen Lefke Gençlik Buluşması, parti adayları ve çok sayıda genç katılımcıyla gerçekleşti. Etkinlikte DP'nin Lefke milletvekili adayları Nadir Tahsildaroğulları ve Mehmet Ali Kozan, ayrıca Lefke Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nazım Ced hazır bulundu.

Ataoğlu, hava şartlarına rağmen gençlerin salona gelmesinin kendileri için belirleyici olduğunu belirtti ve DP'nin siyasi yolculuğunda gençlerle ortak hareket etmeye devam edeceğini vurguladı. Etkinlikte, Ataoğlu'nun '6 Aralık'taki başarıya gençlerle birlikte imza atacağız' ifadesi dikkat çekti; parti örgütleri, adaylar ve genç ekiplerin sahadaki yoğun çalışması sıkça vurgulandı.

Gençlik politikaları ve 2027 hedefi:

Ataoğlu toplantıda gençlik politikalarına verilen önemi detaylandırdı. Uzun yılların ardından adada Gençlik Federasyonu kurulması için adımlar atıldığını, gençlerin uluslararası temaslarının geliştirilmesi yönünde çalışma yürütüldüğünü belirtti. Bununla bağlantılı olarak Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı nezdinde yürütülen girişimler aktarıldı.

Ataoğlu ayrıca 2027 yılının Kuzey Kıbrıs açısından 'Gençlik Yılı' ilan edilmesini önemsediklerini söyledi ve 2027'de gerçekleştirilecek etkinliklerde gençlerle bir arada olmayı hedeflediklerini ifade etti.

Lefke'de seçim çalışması ve aday desteği:

Etkinlikte konuşan Nazım Ced, adaylığında kendisine destek veren Ataoğlu'na teşekkür etti ve belediye başkanlığının sorumluluklarını üstlenmeye hazır olduğunu belirtti. Ced, öğrencisi olduğu gençlerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken, gençlerin siyasete ilgisinin arttığını ve belediye başkanı seçilmeleri halinde gençlerin önünü açacak kapsamlı çalışmalar yapacaklarını vurguladı.

Ataoğlu, Lefke Belediye Başkanlığı için bağımsız aday Nazım Ced'i desteklediklerini, Ced'in projelerine güvendiklerini ve seçim süreci boyunca yanında olacaklarını söyledi. Parti içinde milletvekili adayları, belediye meclis üyesi adayları ve örgütlerin sahada yoğun çalıştığı, gençlerin ve ailelerinin desteğinin seçim başarısında belirleyici olduğu tekrarlandı.

Toplantının genel atmosferi, Lefke'de genç katılımının yükseldiğine işaret etti. DP'nin, gençleri siyasetin merkezine taşıma vaadi; yerel projeler, saha çalışmaları ve 2027 hedefleri üzerinden somut bir kampanya ekseni oluşturuyor. Parti, seçim gününe kadar sahada yoğun bir çalışma yürüterek genç desteğini sandığa taşımayı amaçlıyor.

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ (KKTC) BAŞBAKAN YARDIMCISI VE TURİZM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE ÇEVRE BAKANI FİKRİ ATAOĞLU’NUN LİDERLİĞİNDEKİ DEMOKRAT PARTİ (DP), 6 ARALIK’TA GERÇEKLEŞTİRİLECEK GENEL VE YEREL SEÇİMLER KAPSAMINDA LEFKE’DE GENÇLİK BULUŞMASI DÜZENLEDİ