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Ankara'da şehit olan polis için Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi

Ankara'da kontrol ettiği araçta çıkan çatışmada şehit düşen polis Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde resmi cenaze töreni yapıldı.

GİRİŞ: 07 Ekim 2026 - 13:37

GÜNCELLEME: 07 Ekim 2026 - 13:40

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Ankara'da şehit olan polis için Emniyet Müdürlüğünde resmi tören düzenlendi

Resmi tören düzenlendi:

Ankara'da durdurduğu araçtaki zanlının silahlı saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Ahmet Türkoğlu için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde resmi cenaze töreni gerçekleştirildi. Tören, saygı duruşu ile başlayıp şehidin özgeçmişinin okunması, Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua ile devam etti.

Olay ve soruşturma:

Pursaklar ilçesi Karacaören Mahallesinde dün gece meydana gelen olayda, kontrol için durdurulan araçtaki zanlı Yusuf Eray Tekalan tarafından polise silahla saldırı düzenlendi. Hastaneye kaldırılan Ahmet Türkoğlu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Aynı silahla intihar girişiminde bulunan Yusuf Eray Tekalan de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan araçtaki diğer kişiler Yasin Aydaş ve Arif Aydaş kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Törenin ayrıntıları:

Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Ali Çelik, Ankara Valisi Yakup Canbolat, emniyet ve jandarma personeli ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Programda şehidin yaşamı ve görev süreci ile ilgili bilgi verildi, Kur’an tilaveti okundu ve dua edildi.

Uğurlama ve defin:

Törenin ardından şehit polis memurunun naaşı memleketi Çubuka götürüldü. İlçede ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak ve naaş, Ağılcık Köyü Mezarlığında defnedilecek.

ANKARA’DA DURDURDUĞU ARAÇTAKİ ZANLININ SİLAHLI SALDIRISI NEDENİYLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU AHMET...

ANKARA’DA DURDURDUĞU ARAÇTAKİ ZANLININ SİLAHLI SALDIRISI NEDENİYLE ŞEHİT OLAN POLİS MEMURU AHMET TÜRKOĞLU İÇİN ANKARA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDE RESMİ CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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